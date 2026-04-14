Leo Nardini inauguró las nuevas obras de pavimentación en el Barrio Estudiantes

El intendente inauguró nuevas obras de pavimentación que se suman a las que se realizan en Santa Mónica, con una fuerte inversión municipal que no solo transforma las calles, sino también la infraestructura urbana y el día a día de los vecinos.

El intendente Leo Nardini, acompañado por la secretaria general Noe Correa y decenas de vecinos, inauguró las nuevas obras de pavimentación en el Barrio Estudiantes de la ciudad de Grand Bourg. Un encuentro en el que se reafirmó el compromiso de seguir transformando la ciudad y el día a día de los vecinos.

Los trabajos incluyeron la pavimentación de la calle Martín Fierro, entre José Hernández y Benito Lynch, y de la calle Almirante Brown, entre Palpa y Martín Fierro. Un paquete de 4 cuadras de pavimento de hormigón, que abarcan una superficie de 3.280 metros cuadrados, acompañado por la instalación de 250 metros de cañería hidráulica y la construcción de sumideros para optimizar el desagote de aguas pluviales. La obra fue financiada íntegramente con recursos municipales, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana.

El Barrio Estudiantes, donde se realizaron estas obras, es lindero al Barrio Santa Mónica, donde actualmente se llevan adelante trabajos de pavimentación de más de 40 cuadras, consolidando un plan integral de infraestructura que busca transformar la conectividad y la movilidad urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de toda la zona.

Sobre la importancia de estas obras, Nardini expresó: “Estamos abriendo cuatro calles más para terminar de cerrar un cuadrante, una inversión muy importante que se está haciendo en estos dos barrios de Grand Bourg y que nos da la posibilidad de seguir creciendo y tener mejor conectividad.”

El intendente también destacó su pertenencia a la ciudad y el conocimiento directo de sus necesidades y avances: “Yo nací, crecí en Grand Bourg y sigo viviendo en el mismo lugar. Así como uno reconoce que todavía faltan cosas, también es innegable todo lo que pudimos avanzar en los años que estamos nosotros”.

Además, subrayó que no se trata solo de pavimentación, sino de un conjunto de obras que fortalecen la infraestructura local: “Esto es una muestra concreta de como avanzamos en la recuperación de espacios públicos, como la construcción de plazas para el disfrute de las familias, las calles con sus obras de desagüe, los corredores que conectan estaciones y los polideportivos para que los chicos, y adultos mayores también, tengan posibilidad de hacer deporte y vida saludable. También con la construcción de la nueva Unidad de Pronta Atención que se está desarrollando cerca de lo que era el “Materno Infantil”.

Finalmente, Nardini sintetizó el sentido de la gestión: “Son cuestiones que tienen que ver con seguir avanzando, generar progreso, generar conectividad y mejorar la calidad de vida de la gente, en salud, educación, deporte, cultura y también con obra pública. Eso es la política y eso es lo que queremos seguir llevando adelante”.