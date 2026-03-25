Menéndez acompañó la inauguración del micro estadio básquet del Club CASA de Padua

El Intendente Gustavo Menéndez acompañó la inauguración de este espacio del Club CASA de Padua, un importante avance para el desarrollo deportivo y comunitario de Merlo.

Se trata de un espacio pensado no solamente para la práctica deportiva de alto rendimiento, sino también para la inclusión y la participación de toda la comunidad merlense.

“Es una verdadera obra de arte de la comunidad del CASA de Padua. Es la prueba palparía de la importancia de nuestros clubes, de su organización de barrio, de la contención de los niños, de los jóvenes y de una familia que está detrás apoyando con todo su corazón al deporte”, expresó el jefe comunal.

El nuevo microestadio permitirá mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia para las distintas categorías del club, y ampliará las posibilidades de albergar eventos deportivos y sociales.

La jornada de inauguración contó con la presencia de la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Karina Menéndez; el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Lucas Scarcella y el Subsecretario de Deportes, Mauro Schmahl.

Desde el Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, acompañamos a los clubes de Merlo y fomentamos la práctica deportiva como una de las herramientas para la inclusión y el desarrollo.