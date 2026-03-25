Inauguraron el Museo de Malvinas “Padre Mora” en barrio Rosa Mística

A pocos días de un nuevo aniversario del Guerra de Malvinas, quedó inaugurado en el barrio Rosa Mística el Museo de Malvinas “Padre Mora”, un espacio dedicado a preservar la memoria, rendir homenaje a los veteranos y acercar a la comunidad el legado de la gesta.

El acto contó con la participación de excombatientes, soldados del Regimiento de Artillería I, la Banda Militar de Música Ituzaingó y el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, quien acompañó la inauguración en la antesala de la fecha conmemorativa.

Durante la jornada, los presentes pudieron escuchar testimonios cargados de emoción por parte de los veteranos, quienes compartieron vivencias y reflexiones sobre el conflicto.

El museo lleva el nombre del Santiago Mora, sacerdote que acompañó a las tropas durante la guerra brindando apoyo espiritual y celebrando misas incluso en medio de los bombardeos. Su figura dejó una huella profunda también en la comunidad local, donde impulsó proyectos educativos y religiosos, como la fundación de la escuela María Rosa Mística y la construcción de capillas.

Ubicado en José María Rosa 2727, casi en la esquina de Primera Junta, el espacio reúne material histórico de gran valor, entre ellos indumentaria de los combatientes, armamento y fotografías. Además, el museo cuenta con una capilla propia, reforzando su carácter conmemorativo y espiritual.

La apertura de este nuevo espacio se presenta como una oportunidad para mantener viva la memoria colectiva y acercar a las nuevas generaciones a la historia reciente del país.