José C. Paz: un espacio de contención y aprendizaje para adultos mayores

En el partido de José C. Paz, el centro “La Bella Estación” se consolida como un lugar clave de asistencia y acompañamiento para adultos mayores, muchos de ellos en situación de calle. Ubicado en Av. Héctor Arregui 241, el espacio busca mejorar la calidad de vida de sus asistentes mediante diversas propuestas de inclusión y capacitación.

Entre las actividades que se desarrollan en el centro, se destaca el taller de informática, una herramienta fundamental para acortar la brecha digital y promover la autonomía de los adultos mayores. A través de estas clases, los participantes adquieren conocimientos básicos en el uso de tecnologías, facilitando su integración en la vida cotidiana y social.

El proyecto forma parte de una iniciativa impulsada por el senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Mario A. Ishii, cuyo objetivo es brindar contención integral y generar oportunidades de reinserción social para personas en contextos de vulnerabilidad.

Además de la capacitación en informática, “La Bella Estación” ofrece asistencia psicofísica, talleres recreativos y acompañamiento permanente. Estas acciones están orientadas a fortalecer el bienestar general de los adultos mayores, promoviendo tanto su salud como su inclusión social.

De esta manera, el centro se posiciona como un espacio que no solo brinda ayuda inmediata, sino que también apuesta a la construcción de nuevas oportunidades para uno de los sectores más vulnerables de la comunidad.