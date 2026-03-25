Abrió la inscripción para agentes de la Guardia Urbana en Moreno

La convocatoria estará vigente hasta el 10 de abril y forma parte de una propuesta del Municipio para fortalecer la prevención y la seguridad en el distrito



El Municipio de Moreno, a través de la Secretaría de Seguridad, abrió una convocatoria para incorporar agentes a la Guardia Urbana municipal, con tiempo hasta el 10 de abril, una iniciativa que permitirá duplicar la cantidad de móviles y agentes mediante la incorporación de 30 nuevas patrullas, ampliando la cobertura territorial y las tareas de prevención en los barrios.



La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los siguientes requisitos: tener entre 25 y 50 años; contar con título secundario completo (excluyente); poseer certificado de reincidencia nacional y antecedentes penales de la Provincia de Buenos Aires; residir en el partido de Moreno; y acreditar buena presencia y conducta profesional.



En este marco la intendenta, Mariel Fernández, difundió un video en el que brindó detalles sobre la convocatoria, destacó el rol de la Guardia Urbana en la seguridad local y respondió preguntas frecuentes de vecinas y vecinos en relación a las políticas de seguridad.



Las personas seleccionadas accederán a una capacitación integral, que contará con la colaboración del Instituto Universitario Policial Provincial Juan Vucetich, que brindará asistencia técnica durante el proceso de formación.



Las y los interesados podrán inscribirse enviando un correo electrónico a inscripcionprevencionurbana@moreno.gov.ar, o de manera presencial en la oficina ubicada en Martínez Melo 176, Moreno Centro. También podrán realizar consultas al teléfono 0237-4105555.



La iniciativa se enmarca en el objetivo del Gobierno local de continuar fortaleciendo las políticas de seguridad y prevención, a través de la incorporación de personal capacitado y la ampliación de recursos operativos.