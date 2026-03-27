Malvinas Argentinas: El municipio fortalece a emprendedores y comerciantes locales

Abel Sadycz, director general de Desarrollo Económico, destacó el acompañamiento integral que se brinda a más de 1900 emprendedores, más allá del crecimiento sostenido de las ferias locales, que hoy reúnen a 160 feriantes.

La Dirección General de Desarrollo Económico de Malvinas Argentinas se consolidó como un eje clave para el impulso del entramado productivo local. Bajo la conducción de Abel Sadycz, el área articula políticas destinadas a emprendedores, microemprendedores y comerciantes del distrito, promoviendo herramientas concretas para fortalecer y escalar sus proyectos.

Con 37 años y oriundo de Pablo Nogués, Sadycz proviene de una familia trabajadora y comenzó su camino vinculado al desarrollo económico en 2014, cuando desde la militancia acompañó la implementación de programas de microcrédito para emprendedores impulsados a nivel nacional. “En ese momento éramos un nexo entre la Nación y el emprendedor. Ahí empezó un sentido de pertenencia muy fuerte con el desarrollo local”, recuerda.

Ya como funcionario del intendente Leonardo Nardini, asumió como director de Economía Social y trabajó en la reorganización de las ferias municipales. “Heredamos una feria con 65 emprendedores y otra histórica en el barrio Estudiantes, pero sin criterios de orden. Lo primero que hicimos fue organizar, establecer pautas y priorizar a quienes manufacturaban sus productos”, explicó.

Actualmente, la Dirección General – que tiene bajo su órbita a la Dirección de Desarrollo Local, la Subdirección de Desarrollo Económico y la Subdirección de Promoción Local – brinda acompañamiento integral. El proceso comienza cuando el emprendedor ya cuenta con una mecánica productiva en marcha. A partir de allí, el equipo técnico analiza fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de mejora.

“Si detectamos problemas de rentabilidad, trabajamos en tutorías sobre costos, márgenes y precios. Si el producto necesita mayor salida, lo vinculamos con ferias o eventos municipales. También ofrecemos capacitaciones en inclusión financiera, seminarios productivos y programas de mejora de imagen y redes sociales, encuentros emprendedores, sesiones especiales de fotoproducto, talleres, entre otras cosas”, detalló Sadycz y aclaró que la cartera de trabajo que le toca liderar va más allá de las ferias, porque el acompañamiento al universo emprendedor es, en muchos casos, personalizado.

Según destacó, por los distintos programas ya pasaron alrededor de 1900 personas. Y maneja un universo emprendedor que comprende a 160 emprendimientos que participan de los distintos paseos feriales del municipio, sin mencionar a los emprendedores que asistieron a las demás actividades de la dirección. Por ejemplo, a los seminarios se inscribieron 95 personas; a los encuentros emprendedores se sumaron más de 240 personas en tres jornadas; en los talleres llegaron a participar 58 personas; en los talleres de inclusión financiera fueron 83; por las tutorías pasaron 36 malvinenses, por mencionar solo algunas de las tantas cosas que se hacen. Además, el acompañamiento no se limita a quienes trabajan desde el emprendedurismo: también se asesora a comerciantes con locales a la calle que buscan modernizar su negocio, optimizar costos o mejorar su presencia comercial.

En materia de financiamiento, hasta 2023 el área articuló programas con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Desarrollo Social, además de subsidios provinciales que alcanzaron a 360 emprendedores. En el contexto actual, el municipio evalúa nuevos convenios con Banco Provincia Microcréditos para facilitar líneas de crédito con tasas diferenciadas y eventualmente subsidiadas.

Por otra parte, Sadycz subraya una diferencia clave: “No es lo mismo un emprendimiento de autoempleo que uno escalable. Nuestro objetivo es que quien tenga potencial de crecimiento pueda generar cadena de valor, tomar empleados o articular con otros emprendedores y transformarse en una microempresa”.

Con una política activa de acompañamiento, formación y generación de oportunidades de venta, la Dirección General de Desarrollo Económico continúa posicionándose como un actor estratégico en el fortalecimiento del trabajo y la producción local en Malvinas Argentinas.

Para comunicarse con la Dirección general de Desarrollo Económico comunicarse al 4660 – 9000 (int. 2106) o dirigirse al Centro de Atención Municipal (CAM) en Luis Vernet 1469, Ciudad de Grand Bourg.