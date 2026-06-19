Méndez acusó a la Provincia de querer repetir un esquema de vacunación VIP

El intendente cuestionó la falta de dosis para la campaña antigripal y denunció que el gobierno bonaerense intenta realizar operativos vinculados a espacios políticos mientras, según afirmó, miles de vecinos siguen esperando ser vacunados.

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, lanzó duras críticas contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires al denunciar la falta de vacunas para atender la demanda de la población durante la temporada invernal y cuestionar la organización de operativos sanitarios impulsados desde la administración bonaerense.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal aseguró que el municipio todavía no recibió la cantidad necesaria de dosis para cubrir a los grupos de riesgo y advirtió sobre una modalidad de trabajo que, según sus palabras, recuerda prácticas que generaron polémica durante la pandemia.

“Quieren repetir el esquema de vacunación VIP que tristemente se utilizó en la pandemia, mientras muchos vecinos nos llaman todos los días esperando que les llegue su turno”, expresó Méndez.

El planteo del intendente se suma a otros reclamos realizados por dirigentes bonaerenses respecto de la situación sanitaria y la necesidad de reforzar la asistencia provincial en distintos municipios. En ese contexto, el senador bonaerense y dirigente de José C. Paz, Mario Ishii, también impulsó iniciativas vinculadas a la emergencia alimentaria y sanitaria en la provincia.

Sin embargo, el jefe comunal de San Miguel apuntó directamente contra la forma en que la Provincia estaría llevando adelante algunos operativos de vacunación en el distrito. “El Ministerio de Salud provincial pretende organizar operativos con militantes partidarios. Como siempre, poniendo sus intereses políticos por encima del bien común. En San Miguel no lo vamos a permitir”, sostuvo.

Por otra parte, Méndez difundió una imagen de una carpa identificada con la agrupación Más San Miguel, espacio político encabezado por Santiago Fidanza (presidente del PJ local) y Bernarda Meglia (funcionaria provincial), ambos dirigentes vinculados al área de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que días atrás, durante una entrevista en Rústico Streaming, el concejal Maximiliano Beltrando también había cuestionado la utilización política de las campañas de vacunación y apuntó contra la agrupación Más San Miguel.

Mientras tanto, desde el gobierno local reafirman en que la prioridad debe ser garantizar la llegada de las dosis a los centros de salud municipales para atender la demanda de los vecinos, especialmente de los sectores considerados de riesgo durante la temporada de bajas temperaturas.