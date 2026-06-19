Más de 7.000 profesionales participaron del primer Examen de Residencias Bonaerenses

La provincia de Buenos Aires llevó adelante una jornada histórica para el sistema sanitario con la realización del primer Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense (ERES), una evaluación propia destinada al ingreso a las residencias de formación profesional en hospitales y centros de salud de todo el territorio provincial.

Más de 7.000 aspirantes de distintas disciplinas de la salud participaron de esta instancia inédita, en la que se concursan más de 2.300 cargos para realizar residencias en establecimientos sanitarios bonaerens

La evaluación se desarrolló de manera simultánea en las ciudades de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino.

La implementación del ERES surge luego de la eliminación del sistema unificado nacional de residencias, una decisión que llevó a la Provincia a diseñar su propio mecanismo de evaluación para garantizar la continuidad de la

formación de especialistas y fortalecer el sistema público de salud.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó la importancia de esta nueva modalidad y señaló que la convocatoria registró un crecimiento récord en la cantidad de inscriptos. Según explicó, el incremento refleja la confianza de los profesionales en el sistema de salud provincial y en las oportunidades de formación que ofrece la Provincia.

Las residencias constituyen una de las principales herramientas de capacitación de posgrado para médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud. A través de este sistema, los residentes combinan formación académica con práctica asistencial en hospitales y centros de atención, contribuyendo al fortalecimiento de la atención sanitaria en toda la provincia.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense destacaron que el nuevo examen forma parte de una política integral orientada a mejorar el ingreso y la permanencia de profesionales en el sistema público, además de planificar la formación de especialistas de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada región.

Tras la evaluación, durante el mes de agosto se realizará el proceso de adjudicación de cargos, mientras que el inicio de las residencias está previsto para septiembre, cuando los profesionales seleccionados comenzarán una nueva etapa de formación y servicio en hospitales y centros de salud bonaerenses.