Medios locales: Hoy presentamos a GP Radio FM 88.9

Con el streeming como bandera del éxito, Luís Grecco construyó un modelo de medio de comunicación local que es referencia en la región.

GP Radio FM 88.9 es mucho más que una radio, es “la radio que se ‘ve’”, así reza el slogan de este medio que lidera Luis Grecco, periodista y conductor que lleva varios años con presencia en la región, con base en el partido de San Miguel.

“En la radio hacemos programas de streeming, este año tuvimos 20 producciones en vivo acá y se graban programas para otras señales como América Sports, Argentinísima Satelital, para Paraguay se graba un programa deportivo, se han hecho cosas lindas en lo que ha sido un año entretenido para nosotros”, comentó Grecco en diálogo con Aquí La Noticia.

Luego se refirió a la posibilidad de competir, en menor medida, con otros gigantes del streeming, pero siempre con una mentalidad emprendedora y empresarial al mismo tiempo. “Nosotros, con nuestra capacidad económica, intentamos de a poco poner cinco cámaras robóticas, equipamiento digital, pantallas táctiles para que interactúen en los programas y así fuimos intentando crecer”, señaló.

Otra de las actividades que realizaron en 2025 fueron los eventos en vivo en la vía pública, convocando a mucha gente en lo que se vivió como un clima festivo en cada ocasión. “Quisimos hacer algo distinto al margen del programa, la idea era que la gente pueda disfrutar algo como esto. Por eso se me ocurrió hacer lo mismo que hago en el programa de televisión, pero en la calle. Trajimos a Los Iracundos, a Los Manseros Santriagueños, a los centros de jubilados que participaron, a ballets, vinieron con sus prendas y fue una gran distracción sobre todo para la gente grande”, explicó Grecco.

Finalmente, en cuanto a las expectativas para este año, el periodista y conductor comentó que siempre anda en la búsqueda de continuar creciendo, más allá de que el país muchas veces no ayuda; sin embargo, no pierde el optimismo: “siempre seguimos metiéndole para tratar de llegar a más gente y sobre todo a la gente grande que es la que necesita acompañamiento, que esta en su casa y que no puede salir”.

GP Radio FM 88.9 está ubicada en Quirno 997, Bella Vista, partido de San Miguel.