Mario Ishii: «Una decisión que no puede esperar»

Mario Ishii, Vicepresidente Ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO: «América Latina y el Caribe necesitan modernizar su educación, cambiar la matriz educativa. Una decisión que no puede esperar»

Por Mario ISHII (*)

Debemos dar un giro real en cómo educamos. América Latina y el Caribe aún están lejos de los estándares que hoy alcanzan los países que lograron desarrollarse con inclusión, y eso exige decisiones.

La decisión es concreta: preparar a nuestros jóvenes para liderar, innovar y construir sociedades más fuertes. Para eso, debemos avanzar hacia una educación basada en competencias e incorporar, de forma progresiva, currículas contemporáneas de ciencia, innovación y tecnología, incluyendo robótica e inteligencia artificial.

Hoy todavía destinamos demasiado tiempo escolar a algunos contenidos que no preparan para el mundo actual ni para aportar soluciones al presente. La prioridad es cerrar distancia con los países que ya modernizaron su sistema educativo.

En síntesis, desde la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO sostengo que dar un giro real a la educación, implica pasar de la mera transmisión de conocimientos a formar personas integrales, capaces de pensar críticamente, atender al mundo, desarrollar inteligencia emocional, aprender a vivir con otros, y diseñar su propio aprendizaje, fomentando la interioridad y la conciencia para construir una sociedad más plena y significativa, más allá de la memorización y la repetición.

Por qué es urgente

Las consecuencias ya están a la vista:

• Desmotivación en las aulas,

• Abandono escolar temprano,

• Brechas sociales que se ensanchan,

• Sociedades que se quedan sin futuro productivo,

• Y lo más grave, violencia en las aulas.

Tenemos una crisis en la educación y debemos trabajar con fuerza sobre esto. Por un lado, hay países que ya avanzan con la Industria 4.0 y la inteligencia artificial, y por otro, hay países donde todavía no se garantiza el acceso a la educación. En esos casos, muchas escuelas se usan para poder alimentar y no para educar.

Más del 50 % de los estudiantes de América Latina y el Caribe, no alcanza aprendizajes mínimos en áreas claves como ciencias, lectura y matemática.

Y cuando un estudiante abandona la escuela, la pérdida no es solo educativa también es económica. Se estima que el abandono escolar temprano implica una pérdida económica cercana al 8,7 % del PIB per cápita en la región, por su impacto en ingresos futuros y productividad.

• América Latina y el Caribe arrastra un retraso de al menos 20 años frente al mundo desarrollado.

• Esperar más sería consolidar esa demora y volverla estructural.

Vayamos más allá entonces y, presentemos desde la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO un desafío colectivo, ya que superar esta crisis requiere un esfuerzo conjunto de gobiernos, educadores, familias y la sociedad en general para transformar la educación en una prioridad nacional y asegurar oportunidades para todos los niños y jóvenes.

Debemos cambiar la currícula y el enfoque

La región necesita avanzar con:

• Educación basada en competencias, no solo en acumulación de contenidos.

• Currículas contemporáneas, que integren ciencia, tecnología, innovación, robótica e inteligencia artificial.

• Aprendizajes relevantes, conectados con el mundo digital que vivimos.

Modernizar no es borrar lo valioso, es devolverle sentido a la escuela, preparar para comprender el mundo actual y para aportar soluciones concretas.

Se trata de aprender a pensar con tecnología, comprender datos y desarrollar criterio. Un ejemplo concreto es lo que venimos impulsando en José C. Paz, con propuestas desde los dos años de edad que integran tecnología y lenguas como parte del desarrollo temprano, con un aprendizaje exitoso, guiado, con objetivos claros y métodos adecuados en cada etapa.

Figura 1. Escuela de primera infancia en José C. Paz: niños desde los 2 años en clase de computación y tecnología. Fuente: Registro institucional.

«Propongo estrategias para abordar una educación en crisis».

Como experimentado alcalde y Vicepresidente Ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO para «América Latina y el Caribe» sostengo:

Priorizar competencias básicas (como tutorías y aprendizaje acelerado)

Evaluación y seguimiento (para medir el progreso y ajustar las estrategias)

Inversión en Docentes (mejorar la formación, remuneración y condiciones laborales)

Uso de tecnología (Desplegar soluciones EdTech, es decir tecnología educativa)

Mejora de infraestructura (condiciones edilicias adecuadas y acceso a servicios básicos en las escuelas)

Políticas integrales (abordar simultáneamente lo disciplinar, socioemocional y contextual)

Convivencia escolar (protocolos y programas para mejorar el clima escolar y prevenir la violencia)

«Al mismo tiempo, no podemos avanzar sobre una Agenda 2030 cuando no tenemos solucionado prioridades como la Educación y la Salud».

– Docentes: el eje de la transformación –

Ninguna reforma educativa se sostiene sin docentes fortalecidos. El corazón de una sociedad no es solo la familia; también lo es el docente, que acompaña miles de horas y es clave en la construcción de hábitos, límites, pensamiento y confianza.

La región enfrenta desafíos claros de atracción, retención y valorización de la docencia. No se puede tener docentes mal pagos.

Esto exige dos decisiones simultáneas:

• Formación docente continua, con estándares altos y actualización real en didácticas contemporáneas, innovadoras y digitales.

• Condiciones laborales dignas, con salarios que permitan estabilidad, concentración y reconocimiento profesional.

El docente es la pieza central para una educación que prepara para el futuro, pero necesita de un sistema que lo apoye en su desarrollo y reconozca su papel fundamental como motor de la transformación. Ahí está la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO y nosotros para responder los desafíos actuales con las claves para la transformación.

– Violencia y convivencia escolar: un punto crítico –

En América Latina y el Caribe hay un denominador común que ya no admite postergación: violencia escolar, deslegitimación del docente y límites difusos. Cuando se deteriora el clima escolar, se pierde lo más valioso: la atención del estudiante. Sin foco, no hay aprendizaje.

Se necesita un marco integral de convivencia, que incluya:

• Reglas claras y conocidas,

• Consecuencias proporcionales y sostenidas,

• Protocolos frente a la violencia y el hostigamiento,

• Respaldo institucional al docente,

• Trabajo sistemático con las familias,

• Apoyo socioemocional preventivo.

Sintetizando, la violencia escolar es un desafío urgente que requiere dejar de verla como un problema aislado y abordarla como un reflejo de la sociedad, con estrategias preventivas y formativas que devuelvan a la escuela su función de espacio seguro para el aprendizaje y desarrollo. Propongo entonces desde la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, enfocarnos en el clima escolar y la promoción de relaciones saludables, como lo demuestran ejemplos exitosos en el mundo.

– Un llamado regional a decidir ahora –

Los gobiernos centrales deben asumir su responsabilidad y cumplir, sin demoras, con las partidas presupuestarias establecidas.

«Cambiar la matriz educativa no puede esperar»

El llamado regional a decidir ahora en materia educativa para América Latina y el Caribe en 2025, se centra en transformar los sistemas escolares ante una crisis de aprendizaje persistente. Desde la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO destaco tres áreas prioritarias de acción inmediata:

Situar la alfabetización inicial en el centro de la agenda.

Liderazgo para la Democracia y la Inclusión.

Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Figura 2. Escuela de primera infancia en José C. Paz: niños desde los 2 años en taller de Lenguas, aprendiendo inglés. Fuente: Registro institucional.

Este tema atraviesa a toda la región. Lo confirmamos en encuentros internacionales con ciudades y gobiernos de Arabia Saudí, México, Corea del Sur, Perú y Colombia, entre otros. La conclusión es la misma: quien moderniza a tiempo, crece con más fuerza.

Como líderes regionales, debemos actuar ahora. Si ya arrastramos dos décadas de rezago tecnológico, cinco años más no se suman: se multiplican y nos empujan hacia casi treinta años de atraso.

Los países que avanzan lo tienen claro: la verdadera autonomía no está solo en los recursos naturales, está en el recurso humano: en lo que nuestra gente sabe hacer, en cómo piensa, en cómo cuida y en cómo convive.

Finalmente, por todo lo expuesto, desde la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO les formulo un llamado a la acción para modernizar y humanizar la educación, reconociéndola como el motor esencial para construir una sociedad más equitativa y preparada para los desafíos del siglo XXI.

Así, vamos a preparar a las nuevas generaciones, enfocándonos este año 2026 en un aprendizaje que trascienda la memoria hacia el pensamiento crítico, la creatividad y la adaptación a un mundo digitalizado, fomentando una sociedad más justa y desarrollada.

Conclusión: En mi calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO para América Latina y el Caribe, sigo insistiendo en una idea:

«El futuro se defiende hoy, con educación y modernización. Cambiar la matriz educativa no puede esperar».

Mario ISHII

(*) Vicepresidente Ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO para América Latina y el Caribe.