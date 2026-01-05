Peronistas y exlibertarios oficializaron el armado que quiere a Dante Gebel como candidato para el 2027

Consolidación Argentina es un armado en el que confluyen distintos sectores y que tiene a Eugenio Casielles y Juan Pablo Brey como principales referentes. Esperan que el pastor-infliencer acepte su propuesta para competir en 2027. Trabajo, producción y valores, los ejes del proyecto.

En un contexto de fragmentación política, crisis de liderazgos y reconfiguración del sindicalismo frente al avance de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, este martes se lanzó Consolidación Argentina, un nuevo espacio político y social que comenzó a ordenar dirigentes de distintos orígenes con un objetivo claro: construir una plataforma nacional que pueda sostener una eventual candidatura presidencial de Dante Gebel en 2027.

El acto se realizó en el Club de Pescadores de la Costanera porteña y reunió a más de 200 dirigentes sindicales, sociales, empresarios y referentes políticos. El dato saliente no fue solo la figura de Gebel —aún no formalizado como candidato— sino la composición del armado: peronistas no kirchneristas, sindicalistas alejados de la mesa chica de la CGT y exdirigentes libertarios desencantados con el rumbo del oficialismo.

Detrás del lanzamiento aparecen Eugenio Casielles, legislador porteño y exaliado de Milei, y Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes, como los principales armadores políticos. Ambos vienen trabajando desde hace meses en la confluencia de Transformación y Fuerza Argentina, los dos espacios que dieron origen a Consolidación Argentina.

“La Argentina atraviesa una crisis que no es coyuntural sino de consolidación. Cambia, pero no logra sostener lo que cambia”, planteó Casielles durante el encuentro. En diálogo con medios de prensa, fue más explícito sobre el objetivo político: “El desorden, el caos y la confrontación permanente impiden ordenar un proyecto productivo y de unidad. Ojalá que finalmente Dante Gebel acepte ser candidato a presidente. Para eso estamos muchos pujando y este espacio está pensado como la plataforma para que eso prospere”.

El espacio busca correr la discusión política de la lógica de la grieta y presentarse como una alternativa al enfrentamiento entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. “Hay una acefalía de valores en la sociedad y mucha gente los está buscando”, sostuvo Casielles, quien destacó el perfil de Gebel como un liderazgo con llegada territorial y social, pero sin discurso de odio.

Por su parte, Brey remarcó que el lanzamiento fue “la confluencia de dirigentes de distintos sectores que ven que el país sufre un gran desorden y la falta de un liderazgo que construya desde los valores y principios, no desde la violencia ni el grito”. Y agregó: “Todos vemos en Dante Gebel a la persona que puede llevar adelante ese liderazgo”.

Uno de los rasgos distintivos del lanzamiento fue la fuerte presencia sindical, aunque con una característica particular: se trata mayormente de dirigentes alejados de la mesa chica de la CGT, en momentos en que la central obrera redefine su estrategia frente a la reforma laboral del Gobierno y discute su rol político de cara a 2027.

El eje del discurso fue claro: trabajo y producción como base del proyecto nacional. “No hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados”, afirmó Brey durante su intervención. La idea de un sindicalismo con rol político, pero sin alineamiento automático con el kirchnerismo, atraviesa al nuevo espacio.

Desde el público, el co-secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, valoró la figura de Gebel por su capacidad de “integrar diferentes pensamientos”, mientras que otros dirigentes remarcaron la necesidad de reconstruir la representación política de los trabajadores, un diagnóstico que también circula en la central obrera.

Uno de los rasgos distintivos del lanzamiento fue la fuerte presencia sindical, aunque con una característica particular: se trata mayormente de dirigentes alejados de la mesa chica de la CGT, en momentos en que la central obrera redefine su estrategia frente a la reforma laboral del Gobierno y discute su rol político de cara a 2027.

El eje del discurso fue claro: trabajo y producción como base del proyecto nacional. “No hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados”, afirmó Brey durante su intervención. La idea de un sindicalismo con rol político, pero sin alineamiento automático con el kirchnerismo, atraviesa al nuevo espacio.

Desde el público, el co-secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, valoró la figura de Gebel por su capacidad de “integrar diferentes pensamientos”, mientras que otros dirigentes remarcaron la necesidad de reconstruir la representación política de los trabajadores, un diagnóstico que también circula en la central obrera.

Un outsider con respaldo territorial

El nombre de Dante Gebel viene ganando espacio en sectores sindicales y políticos que observan el desgaste de los liderazgos tradicionales. Pastor evangélico, influencer y comunicador, Gebel combina un discurso espiritual y motivacional con fuerte presencia territorial y social, tanto en Argentina como en el exterior. Su perfil de outsider no antisistema, a diferencia de Milei, aparece como una opción atractiva para quienes buscan una alternativa “ordenadora” en un escenario de crisis.

El mensaje que dejaron los organizadores fue claro: el espacio no se lanzó para una foto, sino para iniciar un proceso. “Consolidar es ordenar lo disperso, afirmar lo que vale y cuidar lo que costó generaciones construir”, sintetizó Brey. En tiempos de vértigo político, el armado apuesta a ocupar el centro y disputar el futuro sin gritos ni extremos.

A lo largo del encuentro también se destacó el rol estratégico de las organizaciones intermedias —sindicatos, clubes de barrio e instituciones sociales— como pilares fundamentales para combatir la soledad, la fragmentación social y problemáticas como las adicciones, especialmente entre los jóvenes.

Entre las figuras destacados, estuvieron presentes también Mariano Vilar (SICONARA); Javier López (SEAMARA); Néstor Segovia (Metro Delegados) ; Pedro Villareal (Clubes de Barrio); Gabriela Azcoita; Ariel Frías (empresario); Yamil Santoro; Lucas Aparicio; Walter Queijeiro y representantes del Partido del Trabajo , entre otros.