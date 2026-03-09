Mario Isii: Fuerte preocupación por la caída de recursos y el impacto de la crisis económica

Fuerte preocupación por la caída de recursos y el impacto de la crisis económica

La intendente interina Lorena Espina encabezó la apertura del período legislativo acompañada por el senador bonaerense Mario Ishii. Se destacó la continuidad del modelo de gestión y se advirtió sobre el impacto de la crisis económica en las finanzas municipales.

Con un fuerte mensaje centrado en la unidad política, la defensa de la educación y el cuidado de las finanzas municipales, se realizó la 31° Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz en el histórico Club de los Artesanos.

El acto fue encabezado por la intendente interina Lorena Espina, quien estuvo acompañada por el intendente en uso de licencia y actual senador bonaerense, Mario Ishii. La sesión contó con la presencia de 23 concejales y fue presidida por el titular del cuerpo legislativo, Juan Manuel Ligo. Además, contó con la presencia del secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, entre otros secretarios y funcionarios municipales.

Durante su intervención, Espina remarcó la continuidad de un modelo de gestión que, según afirmó, busca priorizar el bienestar de los vecinos frente a un contexto económico complejo. “Este es un municipio que progresa con fondos y empleados municipales. Nuestro objetivo es un José C. Paz equitativo y mejor todos los días, apoyándonos siempre en el compromiso de nuestros vecinos”, expresó ante el cuerpo legislativo.

Por su parte, Ishii realizó un análisis de la situación económica que atraviesa el municipio y advirtió sobre el impacto que tiene la caída de recursos en las cuentas públicas locales. En ese sentido, señaló que en los últimos años el distrito recibió alrededor de 20 mil millones de pesos menos en la distribución presupuestaria.

“El problema es que lo poco que se recauda en el distrito es muy limitado, ya que el 82 por ciento de los vecinos no paga los impuestos”, sostuvo el senador, quien explicó que el municipio debió utilizar reservas para garantizar el pago de salarios.

El legislador también mencionó las dificultades derivadas de la disminución de los fondos de coparticipación y advirtió que las perspectivas económicas no son favorables para el corto plazo. “Tenemos un gran problema. Las perspectivas no son buenas para lo que viene”, afirmó.

A pesar de ese escenario, Ishii ratificó que la educación continuará siendo el eje central de la gestión municipal. “Desde 1999 venimos trabajando para que los hijos de los trabajadores sean profesionales. Vamos a garantizar la educación en todos sus niveles; en José C. Paz, el 98% de los universitarios son primera generación de estudiantes en sus familias”, destacó.

Asimismo, el senador aseguró que mantiene una presencia permanente en el distrito a pesar de su tarea legislativa. “Aunque esté en el Senado para destrabar obras que el municipio necesita, estoy en José C. Paz todos los días. Si las cosas se ponen difíciles, no dudaré en retomar plenamente mis funciones para cuidar a mi pueblo”, sostuvo.

En otro momento, Ishii también se refirió al clima político nacional y llamó a fortalecer el diálogo institucional. “A ningún partido ni sindicato la gente le cree. Estamos todos en problemas. Si esperamos que la política salve al país y está en el estado en que se encuentra, el problema es político”, señaló, al tiempo que cuestionó los enfrentamientos partidarios y las agresiones en el ámbito legislativo.

Con el inicio del nuevo período de sesiones, desde el Ejecutivo municipal adelantaron que la prioridad estará puesta en la contención social, la administración de los recursos y el sostenimiento de las políticas educativas, en medio de un escenario económico complejo a nivel nacional.