Jaime Méndez anunció obras y criticó fuertemente al gobernador Axel Kicillof

El intendente inició el período legislativo 2026 del Concejo Deliberante con anuncios en salud, deporte, seguridad y cultura. También cuestionó al gobierno bonaerense por no concretar obras educativas en el distrito.

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, encabezó la apertura del período 2026 de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, donde repasó el estado de la gestión municipal, anunció nuevas obras y lanzó críticas al gobierno provincial por la falta de inversiones en infraestructura educativa en el distrito. Lo hizo en el marco de un recinto colmado de vecinos, dirigentes y medios de prensa del distrito y con un clima institucional que atravesó toda la sesión.

El acto se realizó con la presencia de vecinos, representantes de instituciones locales, integrantes del gabinete municipal, fuerzas de seguridad y veteranos de la Guerra de Malvinas.

Durante su exposición, el jefe comunal destacó avances en el sistema de salud municipal y confirmó que se está instalando un segundo tomógrafo en el Hospital Larcade. Además, informó que continúan los trabajos para construir una nueva guardia con dos pisos de internación.

En esa misma línea, anunció que el municipio adquirirá un tercer tomógrafo que será destinado al Hospital Santa María, con el objetivo de ampliar la capacidad de diagnóstico y atención médica.

En materia de infraestructura, Méndez realizó una exposición detallada sobre las obras viales y de espacio público que se desarrollan en distintas localidades del distrito. Para ello utilizó un mapa en el que fue marcando tanto los proyectos ya ejecutados como los que se encuentran en planificación.

Entre los anuncios destacados también se encuentra la construcción de una pista de atletismo profesional dentro del Polideportivo Municipal Roberto Contini, una obra que busca fortalecer el desarrollo deportivo local.

También asumió Sabina López como nueva concejal, en reemplazo de Catalina Buitrago

El intendente también se refirió a la seguridad y aseguró que el municipio continuará incorporando tecnología para la prevención del delito. En ese sentido, mencionó el uso de drones, herramientas de inteligencia artificial y nuevos sistemas de monitoreo, al tiempo que presentó estadísticas que, según indicó, muestran una reducción de los índices delictivos en el distrito.

Durante su discurso, Méndez también cuestionó al gobierno de la Provincia de Buenos Aires por la falta de obras educativas en San Miguel. El jefe comunal sostuvo que, mientras en otros municipios se construyeron nuevos establecimientos escolares durante la gestión del gobernador Axel Kicillof, en el distrito no se concretó la construcción de ninguna escuela provincial.

En el plano cultural, el intendente anunció que en los próximos meses San Miguel contará con su primer museo histórico, un proyecto que se desarrollará en conjunto con el Archivo Histórico del distrito.

Al cierre de su discurso, Méndez reafirmó la continuidad del modelo de gestión local y sostuvo que el objetivo es seguir avanzando con obras y proyectos para el distrito. “Con hechos concretos, planificación y presencia en cada barrio, seguiremos avanzando con una prioridad clara: poner siempre primero a San Miguel”, concluyó.

López por Buitrago

Durante la jornada también asumió Sabina López como nueva concejal, en reemplazo de Catalina Buitrago, quien renunció a su banca por motivos personales. López trabaja desde hace 15 años en la Municipalidad de San Miguel y se desempeña como jefa de Coordinación Territorial, desde donde articula el vínculo entre el municipio y los distintos barrios del distrito. “Quiero estar cerca del vecino y trabajar en proyectos que mejoren su calidad de vida”, expresó a Aquí La Noticia tras la sesión.