Leo Soto respaldó a Méndez y reclamó más obras de la Provincia para San Miguel

El concejal destacó los anuncios en obra pública y seguridad realizados por el intendente y cuestionó al gobierno bonaerense por la falta de recursos y proyectos para el distrito.

El concejal Leo Soto valoró el discurso de apertura de sesiones del intendente Jaime Méndez y aseguró que el mensaje del jefe comunal mantiene la línea de gestión que se viene desarrollando en los últimos años, con nuevos proyectos para el distrito.

Según expresó, los anuncios vinculados a obra pública, seguridad y desarrollo urbano generan expectativas tanto en el Concejo Deliberante como entre los vecinos. “El discurso de Jaime es muy parecido al de los últimos años, siempre implementando cosas nuevas para el distrito. Nos llena de esperanzas a los concejales y a los vecinos”, afirmó.

Soto también se refirió a las críticas que el intendente realizó al gobierno de la provincia de Buenos Aires por la falta de obras en el distrito. En ese sentido, señaló que existe una falta de recursos provinciales que impacta en la ejecución de proyectos en San Miguel.

No obstante, remarcó que, más allá de esas dificultades, el municipio continuará avanzando con las obras necesarias para el distrito. “Más allá de las falencias de la Provincia, sabemos que Jaime Méndez va a terminar ejecutando las obras para cumplir con los vecinos de San Miguel”, sostuvo.

El edil también habló sobre los objetivos de su trabajo legislativo en el tramo final de su mandato. “En estos dos años que me quedan como concejal voy a seguir dando todo de mí, dialogando con las distintas entidades del distrito, fortaleciendo la relación con áreas como salud y seguridad y estando cerca del vecino que me votó”, señaló.

Por último, Soto remarcó la importancia de las obras públicas para el desarrollo local y las vinculó con su identidad política. “Hacer escuelas, asfalto y crear infraestructura es hacer peronismo”, expresó, en referencia a su origen dentro de ese espacio político.