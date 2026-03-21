Mario Ishii pidió no involucrar al país en conflictos bélicos

El intendente publicó un duro mensaje en redes sociales dirigido al presidente Javier Milei, en el que rechazó la participación argentina en conflictos internacionales y advirtió sobre los riesgos para la población.

El senador Mario Ishii, expresó su preocupación por la política exterior del Gobierno nacional a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde cuestionó la posible participación de la Argentina en conflictos bélicos internacionales.

Bajo el título “Teléfono para Milei”, el jefe comunal sostuvo: “Argentina siempre fue un país de paz, históricamente le abrimos los brazos a personas de todo el mundo”, y planteó interrogantes sobre el rumbo adoptado por la actual gestión. “¿Por qué estamos tomando parte en un conflicto bélico que no es nuestro?”, se preguntó.

En ese sentido, Ishii remarcó que “los argentinos no tenemos nada que hacer ahí, y no tenemos nada que ver. Son problemas que no tenemos ni queremos”, al tiempo que manifestó su rechazo a una eventual intervención militar.

Asimismo, el intendente advirtió sobre el estado de las Fuerzas Armadas y señaló que “tampoco queremos que se involucren nuestras FFAA en este escenario de guerra, se encuentran ‘desarmadas y en tremendo estado de indigencia’ militar”.

En su mensaje, también hizo referencia a las posibles consecuencias de una decisión de este tipo. “Tampoco queremos soldados y civiles muertos por una mala decisión de meter a nuestro país en el conflicto”, afirmó. Finalmente, Ishii expresó su preocupación por eventuales represalias y cuestionó la legitimidad de las decisiones en materia internacional. “No queremos que nuestro pueblo esté expuesto a las amenazas que ya lanzó Irán, ante una mala decisión que ni siquiera tiene el aval de nuestro Congreso Nacional”, concluyó.