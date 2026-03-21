Jaime Méndez tiene la imagen positiva más alta de los intendentes del conurbano

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, obtuvo la imagen positiva más alta en el ranking de intendentes del conurbano, según una encuesta realizada por la consultora de Opinión Pública CB sobre los 24 jefes comunales del Gran Buenos Aires.

El intendente, que representa al partido vecinal Primero San Miguel, recibió un 62.4% de aprobación de los vecinos, ratificando una vez más su presencia habitual en el podio del ranking. El diferencial entre las opiniones positivas y negativas de su gestión aumentó un 3.1% en el sentido favorable desde la última medición.

La encuesta se llevó a cabo en los primeros días de marzo, cubriendo un total de 14.157 casos en los 24 municipios de GBA y promediando entre 500 y 700 en cada uno. La información se recolectó con un cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa.

El primer lugar del ranking esta vez lo ocupa Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, con un diferencial de imagen del 0.1% sobre Jaime Méndez. El podio lo completa Federico Achaval de Pilar en tercer puesto.