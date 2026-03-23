Ataque fatal de patovicas contra un hombre en un bar de San Miguel

Lo que debía ser una noche de festejo familiar terminó en tragedia en un bar de la localidad de Bella Vista, partido bonaerense de San Miguel, donde Alexis Oscar Rogers, de 51 años, murió tras un feroz enfrentamiento con un grupo de patovicas del local. Tras conocerse el video del hecho, la Justicia investiga si se trató de una muerte por asfixia mecánica.

Las imágenes fueron grabadas por una cámara de seguridad y corresponden a la zona de la puerta de ingreso al bar ubicado en la esquina de Las Heras y Paunero. Por estas horas, el video será clave para determinar si los cuatro patovicas detenidos golpearon y sostuvieron violentamente a Regers hasta ocasionarle la muerte.

Tal como se observa en el video, y según las declaraciones de los testigos, todo se inició en con una discusión verbal cuando los patovicas del bar le negaron la entrada a la víctima. La situación escaló hasta una golpiza violenta de la cual participaron varias personas.

Tras los testimonios recolectados y el análisis preliminar de las imágenes, la fiscal Lorena Carpovich, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°21 de Malvinas Argentinas a cargo de la investigación del caso, dispuso la detención de cuatro empleados de seguridad del local.

Los imputados fueron identificados como Pablo Francisco Urquiza (50), Horacio Ariel García (49), Roberto Muñoz (36) y Kevin Iván Hostar (22), quienes permanecen alojados a la espera de ser indagados.

La despedida de la hija a su padre asesinado por patovicas en un bar de San Miguel

El hombre, que trabajaba como técnico escénico y era muy querido por sus colegas, fue despedido con conmovedores mensajes en redes sociales, entre ellos los de su hija, Naiara, quien exigió que se esclarezca el caso: “Quiero justicia por mi papá, no se merecía morir de esta forma tan horrible”, escribió la joven.

Naiara publicó una serie de mensajes en los que no solo despidió a su padre, sino que exigió que se investigue a los patovicas detenidos. “Por vos, por Francesca que no te va a poder conocer y por todos los que fueron víctimas del abuso de poder y autoridad de los patovicas de los boliches. ¡Justicia!”, expresó en una de las publicaciones.

“Descansá en paz querido viejo, te vamos a extrañar toda la vida. En cuanto me recupere te prometo que voy a luchar por justicia, no voy a bajar los brazos, vos solamente manda fuerzas”, indicó en otra y agregó: “A toda la gente que defiende lo indefendible y justicia un acto de violencia con una muerte, les deseo que nunca tengan que vivir algo así, recibir una llamada en medio de la madrugada diciéndote que mataron a tu papá de asfixia mecánica”.