Luis Vivona destacó la llegada de un piano bicentenario a la Casa de Cultura

El diputado Luis Vivona visitó la Casa de Cultura y destacó la incorporación de un piano histórico

El diputado provincial Luis Vivona volvió a la Casa de Cultura y Arte de Malvinas Argentinas, donde recorrió las instalaciones y se detuvo especialmente en una reciente incorporación que ya despierta interés entre estudiantes y visitantes: un piano con más de 200 años de historia.

Invitado por el equipo del espacio cultural, el legislador expresó su emoción al conocer de cerca el instrumento. “Tuve la oportunidad de ver este piano que llegó hace unos días y no pude evitar emocionarme. No solo está listo para recibir a nuevos estudiantes, sino que quienes lo ven se detienen, lo observan con asombro y escuchan su historia”, señaló.

Vivona también agradeció al profesor Martín Miranda por compartir ese momento, y reflexionó sobre el valor de la música en la vida cotidiana. “La música es salud, es soñar despierto, es volar, es recordar… y, sobre todo, es vivir”, afirmó.

En ese marco, el diputado destacó el desarrollo cultural del distrito y anticipó la próxima inauguración del Teatro Municipal de Malvinas Argentinas, un espacio que —según indicó— potenciará la actividad artística local, acercará espectáculos de calidad y generará nuevas oportunidades para los artistas de la región.

“La cultura abre caminos, despierta vocaciones y genera espacios de encuentro”, concluyó