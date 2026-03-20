Merlo fortalece su vínculo con China para atraer inversiones y potenciar el desarrollo local

El municipio de Merlo avanza en una estrategia concreta para profundizar su relación con China, con el objetivo de atraer inversiones, equilibrar la balanza comercial y acceder a financiamiento para obras de infraestructura consideradas clave.

En ese marco, autoridades locales mantuvieron un encuentro con el embajador Wang Wei, donde se destacaron los resultados del reciente viaje institucional al país asiático. Entre los principales logros se encuentra la apertura de una oficina de representación en Fuzhou y la consolidación de nuevas inversiones en el Parque Industrial del distrito.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la necesidad de ampliar la cooperación en áreas estratégicas como infraestructura, producción, educación y cultura, con una mirada puesta en el desarrollo sostenido del municipio.

En un contexto global complejo, también se remarcó la importancia de impulsar exportaciones con valor agregado y de consolidar una alianza basada en beneficios mutuos, que contribuya al crecimiento económico local y a la generación de empleo.