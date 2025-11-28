Mario Ishii integra oficialmente el Colegio Internacional de  Doctores en Lima

El Intendente Municipal de José C. Paz y Secretario Ejecutivo de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO, Dr. HC Mario Alberto Ishii, representó al país en un significativo encuentro internacional reafirmando el compromiso paceño con la educación, la inclusión y el desarrollo sostenible.

Invitado por su trayectoria y su labor permanente en la promoción educativa, el jefe comunal fue incorporado al Colegio Oficial Internacional de Doctores durante su XIV Ceremonia, realizada en Lima, Perú.

El reconocimiento lo recibió ante la presencia de académicos y profesionales de distintos países, en una jornada que fortaleció la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en materia educativa, política y social.

Ishii remarcó que, frente al contexto nacional, su prioridad siempre fue educación y salud pública: “Para salir de la pobreza es necesaria la educación gratuita. La educación es el acto de rebeldía de los pobres, una herramienta de transformación que rompe desigualdades y abre caminos de dignidad y libertad”. Subrayó que en José C. Paz hoy pueden cursarse todos los niveles educativos, desde inicial hasta universitario, sin salir del distrito.

El jefe comunal recordó que la creación de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), gestada durante ocho años de esfuerzo, marcó un punto de inflexión para miles de familias paceñas. “Estamos construyendo la facultad más grande de América en Ciencias, Tecnología, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial. No nos podemos quedar atrás”, afirmó, puntualizando la necesidad de actualizar contenidos educativos y adecuar la enseñanza a los tiempos actuales.

Asimismo, repasó los avances históricos de su gestión: “Cuando llegamos había 10 o 15 escuelas; hoy tenemos más de 120, además de jardines y escuelas especiales para sordos, ciegos y personas con distintas discapacidades. No dejamos a nadie sin la posibilidad de estudiar”.

Ishii subrayó la importancia de la educación y la salud para cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reafirmó que continuará trabajando por el futuro educativo del distrito aun después de asumir, en diciembre, como senador provincial. Entre sus próximos proyectos, anticipó la necesidad de transformar la matriz educativa para elevar la calidad y modernizar los métodos de aprendizaje.

Con esta participación internacional, José C. Paz continúa consolidándose como referencia educativa en la región y proyectando una gestión que sigue cerca del vecino y comprometida con el desarrollo de sus comunidades.