Ambientada en la antigua Roma, se viene la Noche de Libros en San Miguel

La Municipalidad de San Miguel trae una nueva edición de la Noche de Libros, el tradicional evento en el que vecinos de la región disfrutan de dos jornadas que giran en torno a la literatura, la música, y el espectáculo.

Se realizará los días viernes 5 y sábado 6 de diciembre, a partir de las 19hs. La sede será el Corredor Aeróbico, en Av. Francia y Moine.

Esta nueva edición estará ambientada en la antigua Roma, y tomando inspiración de esta época se podrá encontran elementos representativos como el Panteón de Roma, la Fuente de Neptuno, cuadros vivientes, Galias Romanas, duelos de gladiadores y charlas históricas.

Ambas jornadas contarán con presentaciones de libros, exposiciones de autores locales y librerías, bibliotecas y un patio gastronómico.

El cierre estará a cargo de la Orquesta Oceánica, que interpretará música de la banda sonora de la película Gladiador.