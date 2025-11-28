Malvinas Argentinas: Un nuevo Centro Cívico impulsa el acceso a servicios y el movimiento comercial

Con él se busca concentrar servicios, mejorar la accesibilidad y dinamizar el flujo comercial; en paralelo, el intendente Leonardo Nardini destacó el rol de la industria y el trabajo conjunto para impulsar la recuperación económica del distrito.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, encabezó la inauguración del nuevo Centro Cívico de Los Polvorines, un edificio moderno que centraliza trámites, servicios municipales y espacios de atención ciudadana en un punto estratégico de la localidad. La obra, muy esperada por los vecinos, busca fortalecer la infraestructura urbana, mejorar la accesibilidad y generar mayor circulación de personas para potenciar la actividad económica de la zona.

El flamante Centro Cívico está ubicado frente a la estación Los Polvorines, lo que lo convierte en un lugar clave de tránsito diario. Con esta intervención, el área fue pensada como un corredor urbano más dinámico, con mejor iluminación, mayor seguridad, nuevas veredas y un entorno que favorece al comercio local.

Acompañaron el acto, el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Luis Vivona; la secretaria general, Noelia Correa; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado; el presidente del Colegio de Abogados de San Martín, Dr. Marcos Vilaplana; la directora provincial del Registro de las Personas, Silvina Ojeda; además de autoridades municipales y cientos de vecinos.

El nuevo edificio, que entra en funciones este 28 de noviembre, está ubicado en Remedios de Escalada 3399 y cuenta con una superficie total de 562 metros cuadrados. Allí se agrupan servicios fundamentales para la comunidad: el Registro Civil, que ahora dispone de una sala especial para celebrar casamientos en un espacio más amplio y estético; la Defensoría del Pueblo, que brinda orientación y asesoramiento; el Colegio de Abogados, que ofrece consultorio jurídico gratuito; y la Dirección de Faltas, que permitirá resolver trámites de manera local sin necesidad de realizar traslados innecesarios.

Durante el acto, Nardini destacó que el objetivo es “acercar el Estado a los vecinos, simplificar trámites y seguir transformando Los Polvorines en un punto de referencia dentro de Malvinas Argentinas”. El lugar concentrará dependencias administrativas, oficinas de gestión y espacios de atención directa, reduciendo tiempos y mejorando la experiencia de quienes realizan trámites cotidianos.

Por otro lado, el jefe comunal también remarcó que la obra se vincula con un plan integral de modernización del entorno de la estación, que incluye mejoras en accesos, conectividad y servicios, con impacto directo en el flujo de personas y en la vitalidad urbana del centro comercial.

Nardini y la industria local

En paralelo a la inauguración, Nardini hizo referencia al contexto económico y al rol fundamental del sector productivo de Malvinas Argentinas. Señaló que, pese a las dificultades, “los industriales y emprendedores del distrito siguen invirtiendo, generando empleo y sosteniendo la actividad, lo que demuestra el compromiso con la comunidad”.

Finalmente, el jefe comunal afirmó que la recuperación “se construye de manera colectiva”, y que el municipio acompaña al sector industrial con programas de promoción, capacitaciones y herramientas para facilitar el crecimiento. También subrayó que el trabajo conjunto entre Estado local, empresas y trabajadores “es la clave para que Malvinas Argentinas siga avanzando en desarrollo y oportunidades”.