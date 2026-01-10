Mario Ishii inauguró la Colonia de Verano 2026 “Por Muchas Más Caritas Felices”

El senador provincial, vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje por la UNESCO Mario Ishii, dejó inaugurada este viernes la temporada de verano 2026 de la tradicional colonia “Por Muchas Más Caritas Felices”, que alcanza este año su 26ª edición consecutiva.

El acto de apertura se llevó a cabo en el predio municipal Natalio Salvatori, ubicado en la intersección de las calles Charcas y Bolívar, y contó con la presencia de la intendenta interina Lorena Espina, el secretario de Gobierno Pablo Mansilla, el secretario de Deportes Rodolfo Pino, además de numerosas familias de la comunidad.

Durante la inauguración, Ishii destacó la importancia de la iniciativa para el distrito:

“Hoy inauguramos la Colonia de Verano ‘Por Muchas Más Caritas Felices’ 2026 en el predio Natalio Salvatori, junto a las familias de José C. Paz”, expresó.

Asimismo, remarcó que el espacio cuenta con “dos piletas semi olímpicas, juegos y actividades recreativas y deportivas, pensadas para el cuidado, el encuentro y la diversión de nuestros niños”.

En ese sentido, el senador subrayó el compromiso del Municipio con las infancias:

“Acompañamos a nuestros chicos con propuestas que brindan oportunidades y contención. Seguimos generando espacios para que disfruten, compartan y crezcan en comunidad”.

Infraestructura y actividades

La colonia de verano del predio Natalio Salvatori dispone de dos piletas semi olímpicas y una amplia oferta de actividades recreativas y deportivas, especialmente diseñadas para el disfrute de niños y niñas durante la temporada estival.

Esta propuesta constituye una política pública consolidada en José C. Paz, que año tras año brinda a las familias del distrito un espacio de esparcimiento, recreación y contención durante los meses de enero, febrero y marzo.