En San Miguel se entregan habilitaciones comerciales online, gratuitas y en 24 hs

Todas las semanas representantes de la municipalidad de San Miguel y comerciantes comparten un desayuno en el que se entregan nuevas habilitaciones definitivas. Hoy se realizó el primero de estos encuentros del año junto al intendente Jaime Méndez, que conversó con los comerciantes y escuchó sus experiencias.

Las habilitaciones comerciales se solicitan de manera online y están listas en 24hs. Además, los comercios que tienen una superficie cubierta inferior a 200m2 están exentos del pago de la tasa de habilitación, mientras que los que superan esa cifra pueden acceder a un 50% de descuento.

Para el municipio, el comercio local es uno de los pilares del desarrollo del distrito, por eso se impulsan distintas medidas para que conseguir una habilitación comercial sea lo más simple posible.