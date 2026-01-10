GustavoMenéndez y Gustavo Soos en la entrega de diploma de la universidad UNO

El Intendente Gustavo Menéndez, junto a autoridades municipales y académicas, encabezó el acto de colación de los graduados en “Diplomatura Superior en Derecho y Constitución”, que la UNO brinda junto a la Universidad de Bologna. Además, se realizó la presentación de la 5ta edición de la Revista Jurídica.

La “Diplomatura Superior en Derecho y Constitución” fue dictada a partir de la vinculación académica de la Escuela de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la UNO, con la dirección del Prof. Jorge Alejandro Amaya y el Prof. Lucca Mezzetti, y el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad De Bologna (Alma Mater).

“En Merlo es algo absolutamente inédito, en la región también: no sé si en la República Argentina haya muchas instituciones que tengan un equipo tan joven pero con tantas medallas en el pecho”, sostuvo el jefe comunal Gustavo Menéndez.

Por su parte, el Rector de la UNO, Gustavo Soos, afirmó que “Para una universidad pública, que nuestros estudiantes accedan a un nivel de formación conjunta con una de las instituciones más prestigiosas del mundo es motivo de enorme orgullo. Cada diploma refleja esfuerzo, constancia y tiempo de dedicación. Pero también expresa el trabajo de una universidad que crece, apuesta por el conocimiento, que sabe que la educación pública de calidad transforma vidas y sociedades”.

En este marco, se llevó a cabo la presentación de la 5° edición de la revista jurídica de la UNO, en esta ocasión dedicada a la niñez y la adolescencia. Participaron la Sec. Judicial del Consejo de la Magistratura CABA-FOFECMA Victoria Ricápito, y de la Presidenta de la Mesa Indígena HCD San Pedro, Carashé Nalá.