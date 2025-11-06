Mario Ishii, designado vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO para Latinoamérica

El intendente de José C. Paz fue reconocido por la UNESCO por su impulso a la educación inclusiva y el aprendizaje permanente, colocando a la ciudad en el mapa mundial del desarrollo educativo.

El intendente municipal de José C. Paz, Mario Alberto Ishii, fue designado vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO para Latinoamérica, durante el II Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, celebrado en La Paz, Baja California Sur, México. El encuentro reúne a 56 ciudades de la región junto a destacados expertos internacionales, consolidando una red global de cooperación educativa.

Este reconocimiento internacional destaca la transformación educativa que vive José C. Paz bajo la gestión de Ishii, quien impulsó la creación de universidades públicas orientadas a garantizar el acceso a la educación superior para los hijos de trabajadores y vecinos de la comunidad.

“La enseñanza cambia a las personas que cambiarán al mundo”, expresó el jefe comunal durante su exposición ante líderes mundiales, al defender la educación pública como herramienta de cambio social

La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO agrupa actualmente a 353 ciudades de 78 países, beneficiando a más de 390 millones de habitantes con oportunidades de aprendizaje continuo. Su meta global, fijada para 2030, es asegurar el acceso universal a la educación a lo largo de toda la vida, un objetivo que José C. Paz ya transita con políticas concretas centradas en la inclusión y el desarrollo sostenible.

Con esta designación, José C. Paz se consolida como un referente educativo internacional, siendo reconocida por su compromiso con la formación permanente y la igualdad de oportunidades.

El nuevo rol de Ishii se suma a su participación en la 6ª Cumbre Internacional de la UNESCO, realizada en Arabia Saudita en diciembre de 2024, donde presentó el modelo educativo paceño como ejemplo de transformación social y educativa para el mundo