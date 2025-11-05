“El Municipio de Merlo intensifica los operativos de control vial

Personal de la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano lleva adelante operativos viales de saturación en distintos puntos de Merlo para brindarles seguridad a los vecinos. En esta oportunidad, tuvieron lugar en Parque San Martín.

Los agentes intervinieron las zonas de Av. Argentina y Avenida Constitución / Av. José de San Martín y Arenales, donde solicitaron DNI, registro, cédula verde, VTV y seguro, tanto de autos como motos.

También, supervisaron el uso correcto del cinturón de seguridad en los autos y del casco en las motos, además de verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y circulación vigentes.

El operativo en Parque San Martín resultó de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano con la Subsecretaría de Protección Ciudadana, la Unidad Táctica Motorizada de la Secretaría de Delegaciones, y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, para brindarles seguridad a los vecinos y vecinas de Merlo.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano. Dirección: Balbín entre Córdoba y Rioja. Teléfono: (0220) 482-7783.