San Miguel celebra el Mes de la Tradición con “La Tarde del Mate” en el Corredor Aeróbico de Bella Vista

Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre, el Corredor Aeróbico de Bella Vista —ubicado en la intersección de las avenidas Francia y Santa Fe, en San Miguel— será escenario de “La Tarde del Mate”, un encuentro gratuito para todos los amantes de la infusión más emblemática de la Argentina. Desde las 16 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un fin de semana que combina tradición, música, gastronomía y la mejor cultura matera.

El evento se realiza en el marco del Mes de la Tradición, en homenaje al nacimiento del poeta José Hernández, autor de Martín Fierro. En su obra, el mate aparece como símbolo del hogar y la compañía: “mateando con mi china, nos daba el alba cantando”, escribió Hernández, inmortalizando esa costumbre tan argentina que hoy sigue uniendo generaciones.

“Luego de realizar Expo Mate en San Isidro en mayo, la Municipalidad de San Miguel nos invitó a repetir la experiencia en este espacio increíble que es el Corredor Aeróbico. Están todos invitados a recorrer más de 30 stands, disfrutar de la mejor música y de las cosas más ricas, acompañados de unos buenos mates”, contó Cirilo Wagener, dueño de El Tero y organizador de la feria.

La propuesta incluirá más de 30 stands de marcas materas, con exposición y venta de mates, bombillas, termos, yerbas y accesorios. También habrá charlas con sommeliers, degustaciones, un patio gastronómico y una peña folklórica para disfrutar en familia.

El Corredor Aeróbico, donde se desarrollará el evento, es un espacio emblemático de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Con su hilera de plátanos y su recorrido paralelo a la avenida Francia, atraviesa tres localidades del partido —San Miguel, Muñiz y Bella Vista— y es un punto de encuentro habitual para corredores, ciclistas y vecinos que buscan disfrutar del aire libre y, por supuesto, de un buen mate.

“La Tarde del Mate” promete ser una verdadera celebración de la tradición argentina, en uno de los lugares más queridos por los vecinos de San Miguel.