Malvinas Argentinas presentó el Plan Tributario 2026 con importantes beneficios

El municipio puso en marcha el Plan Tributario 2026. Incluye planes de pago, pago anticipado y recuperación de planes anteriores. Los beneficios estarán vigentes hasta el sábado 31 de enero.

Este Miércoles 07 de Enero el municipio de Malvinas Argentinas presentó el Plan Tributario 2026, una iniciativa destinada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y acompañar a los vecinos con distintas alternativas de regularización. El plan contempla opciones de financiación, descuentos y quitas sobre deudas vencidas, con beneficios vigentes hasta el sábado 31 de enero de 2026.

Dentro del Plan de Pago, los contribuyentes de los tributos de Conservación de la Vía Pública, Seguridad e Higiene y Patentes del Automotor podrán cancelar deudas vencidas al 31 de diciembre próximo pasado, accediendo a quitas de hasta el 100 % de intereses, recargos y multas, de acuerdo con las normativas vigentes y el tributo bajo análisis. Además, se ofrece la posibilidad de abonar el monto adeudado en hasta 12 cuotas fijas y mensuales, sin interés de financiación. El plazo para acceder a estos beneficios vence el 31 de enero de 2026, y los interesados deberán concurrir a las direcciones habilitadas para informes.

Por otro lado, el Pago Anticipado está dirigido a los contribuyentes del Tributo de Conservación de la Vía Pública, quienes podrán abonar el año 2026 de manera anticipada y obtener un descuento del 12 % durante el mes de enero. El recibo de Pago Anual Anticipado será enviado al domicilio del contribuyente, aunque también puede solicitarse en los puntos de informes o a través de la plataforma Malvinas + Pagos.

Asimismo, el Plan Tributario 2026 contempla el Plan Recupero de Planes de Pagos, destinado a quienes hayan generado planes en años anteriores por los tributos de Conservación de la Vía Pública, Seguridad e Higiene y Patentes del Automotor. Esta modalidad permite refinanciar los planes existentes, incorporar períodos nuevos sin perder lo abonado y acceder nuevamente a 12 cuotas fijas y mensuales sin interés de financiación, con vigencia hasta el 31 de enero de 2026.

Para más información, los vecinos pueden acercarse al Palacio Municipal, ubicado en Av. Presidente Perón 4276, o a las Unidades Locales de Gestión habilitadas. También se atiende en el Centro de Atención Municipal en Luis Vernet 1469, en la ciudad de Grand Bourg. Acercarse de lunes a viernes de 08 a 16 h y sábados de 08 a 13 h. Y en el Centro Cívico Tierras Altas, en Juan F. Seguí y E. Damicis, de lunes a viernes de 08 a 14 h y sábados de 08 a 13 h. Además, se puede consultar en www.malvinasargentinas.gob.ar o escribir a sit@malvinasargentinas.gob.ar