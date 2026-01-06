Reelecciones: La pelea bonaerense que puede redefinir el poder territorial hacia 2027

Son 82 los intendentes que hoy no pueden reelegir en la provincia de Buenos Aires. El límite a los mandatos abre una batalla política que cruza al oficialismo y tensiona al PJ. Mario Ishii podría ser reelecto por asumir como legislador bonaerense.

La discusión por las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses va a ser uno de los debates más sensibles de 2026. La pelea por modificar la normativa que limita los mandatos municipales reaparece con fuerza, atravesando a todo el arco político provincial.

Actualmente, son 82 los jefes comunales que no podrían presentarse a un nuevo mandato en 2027. La mayoría pertenece al peronismo, con 53 intendentes alcanzados por la ley sancionada en 2016 durante el acuerdo entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa. Pero el impacto no se limita al PJ: también hay 17 radicales, cinco libertarios, tres dirigentes del PRO y cuatro vecinalistas en la misma situación, lo que amplía el conflicto más allá de una sola fuerza.

En el peronismo bonaerense se concentran las mayores tensiones. Con mayoría en el Senado y una fuerte presencia en Diputados, el PJ aparece como el actor clave para impulsar una modificación de la ley. Varios intendentes ya le plantearon al gobernador Axel Kicillof la necesidad de retocar la norma, especialmente aquellos alineados con su proyecto político. No es un dato menor: Kicillof no puede reelegir como gobernador y necesita sostener una estructura territorial fuerte si decide proyectarse nacionalmente hacia 2027.

Sin embargo, el oficialismo provincial está lejos de mostrar una posición unificada. La Cámpora resiste los cambios y las internas vuelven a quedar expuestas. Un proyecto impulsado por legisladores cercanos a Máximo Kirchner propuso eliminar el límite solo para cargos legislativos, excluyendo a los intendentes, lo que generó un fuerte choque con los jefes comunales alineados con el gobernador. Otro intento más amplio, que incluía a los intendentes, naufragó por falta de consenso interno.

Mientras tanto, varios jefes comunales apelaron a un artilugio legal para sortear el límite. A partir de un fallo de la Suprema Corte bonaerense que considera “cumplido” un mandato tras dos años y medio de ejercicio efectivo, algunos intendentes pidieron licencias estratégicas para no completar el período y así quedar habilitados para competir en 2027, aun sin cambios en la ley.

El impacto territorial es significativo, especialmente en el conurbano, donde 18 intendentes están alcanzados por la restricción. Allí aparecen nombres de peso como Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, Gustavo Menéndez, Leonardo Nardini, Lucas Ghi y Mariel Fernández, entre otros. También hay casos que podrían eludir el límite por haber asumido cargos legislativos, como Mario Ishii, Mayra Mendoza y Mariano Cascallares, una situación que expone las desigualdades internas que genera la normativa actual.

La oposición tampoco muestra una postura homogénea. El radicalismo, con 17 intendentes impedidos de reelegir, observa el debate con atención tras un mal desempeño electoral. El PRO y los libertarios, que en su momento acompañaron los límites, hoy también tienen dirigentes afectados, aunque públicamente mantienen su rechazo a modificar la ley. El Frente Renovador, por su parte, ratificó su negativa a cualquier cambio, aun cuando varios de sus intendentes también quedarían fuera de carrera.