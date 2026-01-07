Rusia exige la repatriación inmediata de su tripulación tras el abordaje del «Marinera» en alta mar

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia elevó este miércoles una exigencia formal al Gobierno de los Estados Unidos para que garantice el «regreso rápido y sin condiciones» de los ciudadanos rusos que integraban la tripulación del petrolero Marinera. La advertencia de Moscú surge tras la confirmación de que fuerzas especiales estadounidenses abordaron el navío a las 15:00 horas (hora de Moscú) en medio del Atlántico Norte, momento en el que se cortaron todas las comunicaciones con la embarcación.

Desde el Ministerio de Transporte ruso detallaron que el buque contaba con una autorización legal, emitida el pasado 24 de diciembre, para navegar bajo pabellón de la Federación Rusa. Según el comunicado oficial citado por la agencia TASS, el abordaje se produjo en alta mar, fuera de las aguas territoriales de cualquier Estado, lo que constituiría una violación directa de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

El eje de la disputa legal

El Kremlin sostiene que la libertad de navegación es un derecho inalienable en aguas internacionales y que ningún país tiene jurisdicción para emplear la fuerza contra buques debidamente registrados en otro Estado.

La postura de Rusia: Califica la acción como un acto de agresión unilateral y exige un trato «humano y digno» para sus marineros, advirtiendo que monitorea de cerca cada movimiento de las tropas estadounidenses.

La postura de EE. UU.: Justifica la incautación bajo el marco de las sanciones contra el narcoterrorismo vinculadas a la administración de Nicolás Maduro, argumentando que el cambio de bandera fue una maniobra fraudulenta de último momento para evadir la justicia.

Cronología del Incidente (7 de enero de 2026)

12:00 GMT: Tropas navales de EE. UU. inician el asalto táctico al Marinera en el Atlántico Norte.

12:05 GMT: Se pierde el contacto por radio y señal satelital con el buque.

14:30 GMT: El Ministerio de Transporte de Rusia confirma que el buque tenía papeles en regla desde el 24 de diciembre.

1 6:00 GMT: La Cancillería rusa emite la exigencia de repatriación y protección de derechos humanos para la tripulación.

La captura del Marinera no solo representa un golpe a las finanzas remanentes del chavismo, sino que abre un frente de batalla legal y diplomático de consecuencias impredecibles entre las potencias nucleares. Mientras tanto, fuentes del Pentágono aseguran que el buque está siendo remolcado hacia una base naval en la costa este de los Estados Unidos para su inspección técnica y el interrogatorio de los mandos a bordo.