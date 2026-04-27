Luis Vivona se recibió de sommelier y refuerza su apuesta a la vitivinicultura bonaerense

El diputado provincial Luis Vivona, reconocido por su impulso a la Ley “Vino Buenos Aires”, sumó un nuevo hito a su trayectoria al obtener su título oficial de sommelier en el histórico Centro de Enólogos de Buenos Aires. La formación académica se inscribe en un camino de compromiso sostenido con el desarrollo del sector vitivinícola y la profesionalización de las políticas públicas.

La entrega de diplomas se llevó a cabo en una institución emblemática fundada en 1945, referente en la capacitación técnica y la excelencia en la industria del vino. En ese marco, la obtención del título no sólo representa un logro personal, sino también una herramienta para fortalecer su rol como promotor de la actividad en la provincia.

Vivona fue uno de los principales impulsores de la Ley Provincial N° 15.404 “Vino Buenos Aires”, sancionada en diciembre de 2022 y promulgada en enero de 2023. Esta normativa significó un punto de inflexión para la producción vitivinícola bonaerense, al establecer un régimen integral de promoción destinado a potenciar a productores y bodegas, incentivar inversiones, fomentar el enoturismo y consolidar una identidad propia con proyección nacional e internacional.

Desde entonces, el legislador viene acompañando el crecimiento del sector mediante distintas iniciativas orientadas a su visibilización y expansión. En ese contexto, su formación como sommelier aporta una nueva dimensión a su trabajo, integrando el conocimiento técnico con la experiencia legislativa.

“Tomé con mucha responsabilidad seguir formándome para acompañar con más herramientas a esta industria que tiene un enorme presente y mucho futuro para la Provincia”, expresó Vivona.

Finalmente, el diputado agradeció especialmente a Alfredo Yornet, presidente del Centro de Enólogos de Buenos Aires, y a los representantes del laboratorio de Microbiología de la Universidad Nacional de Quilmes, con quienes impulsa proyectos vinculados a la aplicación científica en la vitivinicultura.