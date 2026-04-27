11.500 corredores participaron de “Merlo corre por Malvinas”

Más de 11.500 inscriptos participaron de la 5ta edición de la carrera solidaria “Merlo Corre por Malvinas: la memoria no se borra”, en el Parque de la Unidad Nacional, Libertad.

“Con esta carrera y con numerosas actividades educativas, deportivas y culturales que realizamos desde el Municipio, reafirmamos el compromiso que tenemos con la causa de Malvinas y los Veteranos de la Guerra”, sostuvo el intendente Gustavo Menéndez y agregó que “es un éxito esta gran convocatoria tanto de chicos como adultos”.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Deportes de Merlo, se realiza desde hace 5 años con el objetivo de homenajear a los héroes Malvinas, promoviendo, al mismo tiempo, hábitos saludables a través de la actividad física.

Con distintas modalidades y distancias (10K, 3K y 1K) la carrera permitió que personas de todas las edades pudieran sumarse, ya sea corriendo o caminando, en un recorrido pensado para incluir a toda la comunidad.

Los ganadores de la competencia de 10K fueron Dante Mansilla en la categoría ‘Masculino’ y Mariana Borda en ‘Femenino’.

Todos los inscriptos aportaron alimentos no perecederos que serán entregados a comedores, personas en situación de vulnerabilidad y merenderos solidarios.

El Subsecretario de Deportes, Mauro Schmahl, destacó que “la 5ta edición de la carrera convocó a personas de todo el país y eso nos llena de orgullo porque gracias al deporte logramos malvinizar”.

Como todos los años, se dispusieron puestos de atención médica, stands de hidratación y frutas para los corredores, colaboraron equipos de Defensa Civil, Tránsito, Protección Ciudadana, Bomberos Voluntarios de Merlo y todas las áreas municipales trabajaron de forma conjunta para garantizar una jornada segura y ordenada.

Además, este evento fue posible gracias al auspicio y aporte económico de importantes empresas del distrito, comprometidas con la causa Malvinas y en beneficio de nuestra comunidad.