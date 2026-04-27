Bianco: “Milei debe cambiar el programa económico porque es insostenible”

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, brindó la habitual conferencia de los lunes junto a su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo hoy que “(el presidente Javier) Milei debe cambiar el programa económico porque es insostenible”. Fue en el marco de la habitual conferencia de prensa de los lunes, que encabezó junto a su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

En su repaso de la situación económica, productiva y social en Argentina, Bianco señaló que según datos oficiales en febrero se registró una caída del 2,6% de la actividad económica (2,1% en términos interanuales), con los dos sectores que más empleo generan (industria manufacturera y comercio) como los principales afectados; asimismo, hubo descensos en el consumo de rubros básicos de la canasta alimentaria como los lácteos (-8% en febrero) y la carne vacuna (-10% en marzo), mientras que las ventas minoristas registraron una caída del 6,6% interanual en marzo. Bianco indicó que desde el inicio de la presidencia de Milei más de 24.000 empresas cerraron sus puertas y que en el último año las políticas económicas del Gobierno nacional llevaron a la destrucción de 124.000 empleos. “Nosotros le repetimos desde aquí al Presidente lo que varias veces le dijimos: este modelo y estas políticas económicas no van más. Los argentinos quieren trabajar y tener una vida digna, pero así es imposible”, explicó el funcionario.

A continuación, el ministro de Gobierno expuso una actualización de las deudas que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia, que incluyen deudas directas, saldos de obras públicas abandonadas y discontinuidades o retrasos de programas nacionales. El monto total por estos rubros asciende a los $16,7 billones. Si a esto se le suman las caídas de los recursos de origen nacional que deberían haber llegado a la provincia y los de origen provincial por la menor recaudación generada por la crisis económica, el total del desfinanciamiento que le ha causado el gobierno del presidente Milei a la Provincia llega a los 24,6 billones de pesos, afirmó Bianco y sostuvo: “Eso es lo que Milei le ha robado a la Provincia de Buenos Aires. Ya nos presentamos con distintas demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el Gobierno nacional no contesta, no se hace cargo y deserta de todas sus obligaciones”. El detalle de estas deudas, así como de las ocho presentaciones que el Gobierno bonaerense lleva realizadas ante la Corte, está disponible en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/mv46ppxv

A su turno, el ministro Larroque destacó el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), para el que en 2026 se ha incrementado en más del 30% la inversión. Este programa alcanza a más de dos millones y medio de estudiantes, a quienes garantiza desayuno, almuerzo y merienda. “El 90 por ciento del presupuesto de nuestro Ministerio está destinado a la política alimentaria. La inversión anual en materia de compra de alimentos por parte de la Provincia es de 389.692 millones de pesos, mientras que la inversión del ministerio de Capital Humano, en la misma materia y para toda la Argentina, es de sólo 91.000 millones de pesos”, destacó Larroque.

Además, el ministro de Desarrollo de la Comunidad mencionó la diferencia entre los fondos solicitados al Gobierno nacional y los transferidos. En 2024, el Gobierno nacional transfirió un 32,2% menos de lo solicitado; en 2025, esa diferencia creció a un 40,8%. “Hago una apelación al presidente Milei, que pone tanto esfuerzo en defender a funcionarios comprometidos o complicados, para que ponga el mismo esfuerzo y ahínco en resolver los problemas de la gente”, sostuvo Larroque.

Por su parte, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, se refirió a las situaciones de amenazas registradas en escuelas en las últimas semanas. “Hay un clima de banalización del daño que producen las palabras. Los mensajes de odio repercuten porque están validados desde distintos sectores, y los chicos y las chicas crecen mirando ese escenario. Nosotros dimos, en este sentido, un mensaje muy claro a los y las estudiantes: esto no es una broma, es una conducta grave que vulnera la convivencia dentro de la institución, que produce un daño en los demás y que además puede ser, como se ha visto, objeto de investigación judicial”, explicó Terigi. Al respecto, la Dirección General de Cultura y Educación emitió un comunicado el 17 de abril y un documento con orientaciones para la acción ante emergencias, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Entre las principales recomendaciones, Terigi destacó: “Hemos instado a las familias y a los estudiantes a que den intervención inmediata a los equipos de conducción de las escuelas si se detecta una situación de este tipo. Hemos instado también a que colaboren para no viralizar los contenidos, sobre todo en el caso de las amenazas, porque producen más temor y estimulan la repetición. Y en cuanto a nuestras escuelas, a las que les reconocemos su trabajo en las últimas dos semanas frente a esta situación, les corresponde intervenir educativamente: una acción reparatoria o una disculpa pública son medidas efectivas, porque apuntan a generar reflexión y cambios en los comportamientos”.