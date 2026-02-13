Llega el Carnaval Criollo de San Miguel

Se acerca el carnaval y los sanmiguelinos se preparan para celebrarlo con dos noches a pura música y folklore. El tradicional Carnaval Criollo se realizará en la Plaza de Las Carretas el sábado 14 y domingo 15 de febrero a partir de las 17hs.

Será la 10ma edición de este popular evento que refleja la pasión de los vecinos por la tradición argentina, en el que destacados músicos, bailarines y compositores brindan un show para toda la familia.

Como todos los años, habrá un patio gastronómico y una feria de artesanos. Al final del sábado el cierre estará en manos de Agapornis, mientras que el domingo la fecha terminará con un show de Los Manseros Santiagueños.

Además, participarán distintos artistas nacionales y locales como Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, Malevo, Juanjo Abregú, Los Colorados, Los de Salta, el Ballet Folclórico Municipal y muchos más.