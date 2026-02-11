Leo Nardini encabeza la lista de unidad del Partido Justicialista de Malvinas Argentinas

Con la participación de los distintos espacios internos, referentes territoriales, dirigentes y representantes de múltiples sectores del distrito, se conformó una lista de unidad para conducir el Partido Justicialista de Malvinas Argentinas. La nómina será encabezada por el intendente Leo Nardini, quien asumirá la presidencia partidaria en el próximo período. Por su parte, el diputado provincial Luis Vivona encabeza la nómina de candidatos a congresales titulares del PJ de la Provincia de Buenos Aires.

La integración de la lista expresa una síntesis política que fortalece la organización del PJ a nivel local y consolida un esquema con representación territorial y vocación de construcción colectiva. En un contexto complejo a nivel nacional y provincial, el objetivo es profundizar el trabajo militante y fortalecer el rol del partido como herramienta de transformación social.

“Es un momento que nos exige responsabilidad, organización y unidad. Esta lista representa el compromiso de seguir construyendo un proyecto político amplio, con raíces en cada barrio y con la convicción de defender el trabajo, la producción y la justicia social”, expresó Nardini.

Las nuevas autoridades del Partido Justicialista de Malvinas Argentinas serán las siguientes:

Presidente: Leo Nardini

Vicepresidente: Graciela Paladea

Secretario General: Mario Chamorro

Secretaria Administrativa y de Actas: Mariana Zuccarini

Secretario de Organización: Gerardo Ontivero

Secretario de Formación Política: César Vaca

Secretario de Desarrollo Humano: Sol Jimenez Coronel

Secretario de Relaciones: Gustavo Nacimiento

Secretario de Finanzas: Gerardo Quinteros

Secretaria de Cultura y Comunicación: Ida Edith Molinas

Secretaria de la Mujer: Florencia Hidalgo

Secretario de Asuntos Gremiales: Mario Morán

Secretario de la Juventud: Tobias Almeida

Secretaria de Derechos Humanos: Jimena De Lara

Secretaria Técnico Profesional: Andrea Celeste Alfonzo

Secretaria de Discapacidad: Celeste Villacorta

Vocales titulares:

José Ramón Martínez, Leila Alarcón, Diego Nicolás Vera, Mercedes Maidana, Carlos Esteban Viana, Silvana Segovia, Claudio Gómez e Isabel Ester Sepúlveda.

Vocales suplentes:

Gladys Elvira Ledesma, Pablo Alberto Pereyra, Valeria Fabiana Ciacera, Alejandro Sebastián Vega, Melina Celide Bozzetti, Walter Américo Bravo, Beatriz Liliana Zelaya, Héctor René Maldonado, Graciela Noemí Basualdo, José Luis Ovalles, Stella Maris Galeano y Carlos Leandro Paz.

Congresales titulares:

Luis Vivona, Analía Carrizo, Jorge Lopresti, Susana Bergonzi, Mariano Hidalgo, Elizabeth Farese, Rafael Nieva, Cristina Giselle Mercado, José Dell Arciprete, Luján Morales, Walter Souto, Beatriz Susana Gómez y Leo Nardini.

Congresales suplentes:

Sergio Arce, Dora Vilma Argañaraz, Sergio Villar, María Florencia Alcántara, Daniel Celestino Ferreyra, Zulma Gabriela Bangert y Christian Ramón Carabajal.