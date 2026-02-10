Kicillof invitó a una proyecto nacional: «El que quiera construir, bienvenido»

Axel Kicillof anticipó que durante el 2026 irá a buscar a todos los sectores que quieran “plantar bandera” contra Javier Milei. “No es un año de candidaturas, es una año de construcción”, cerró.

Axel Kicillof dio vuelta de página con el PJ bonaerense. En marzo asumirá la presidencia del Partido Justicialista provincial y apunta a construir un espacio político más amplio y federal para “plantar bandera” contra el gobierno de Javier Milei, y poder construir una “alternativa” de cara a las elecciones del 2027.

En ese sentido, desde su entorno entienden que el camino a transitar es largo y complejo, pero con un horizonte marcado. “El que quiera construir para adelante, bienvenido”, dijo enfáticamente Kicillof este martes desde la Municipalidad de La Plata y luego de haber anunciado una serie de obras para la ciudad capital.

El dirigente reconoce que “ya no alcanza con ser ‘escudo y red’” del modelo político-económico de Javier Milei, sino que “hay que empezar a estructurar una alternativa que le de un cauce, una salida”. “Hay que empezar a caminar la ruta que nos va a llevar a generar una alternativa a este gobierno”, dijo.

Si bien el Gobernador hizo hincapié en cómo será el 2026 en términos políticos, también apuntó a las elecciones nacionales: “Hay que dar una nueva representación, que de cara a las elecciones que se vienen, sea una alternativa en donde depositar la esperanza y las ilusiones”. Para ello, el año en tránsito no será de “campaña”, sino de “construcción”.

“Este no es una año de candidaturas ni de campaña electoral; este es un año de construcción”, expresó el mandatario bonaerense. Kicillof sabe que con el peronismo solo no alcanza para ser una verdadera alternativa a La Libertad Avanza. “Es un año de robustecer una construcción política que obviamente tiene que ser nacional, no por una cuestión de aspiraciones, sino porque los problemas que tenemos hoy son nacionales”.

¿Cómo será esa alternativa que promete ser amplia y federal? Además del grupo de los 6 gobernadores peronistas con los que hay sintonía fina y diálogo permanente, el mandatario abrió el juego más allá: “El que quiera construir para adelante, bienvenido”, sentenció. “Hay que despertarse, no hay un solo camino, esto no es inevitable, es un sufrimiento absurdo al que nos esta condenando Milei”, explicó y dio un guiño al empresariado, pymes, al campo y demás actores sociales que – producto de la fuerte recesión – empiezan a mirar en otros espacios.

La nueva etapa del PJ bonaerense

Consultado por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y cierre de una unidad con el Gobernador a la cabeza, éste ponderó la “madurez” alcanzada por los espacios. “La Provincia está bajo ataque y por eso llegamos a un acuerdo en el peronismo”, explicó y agregó que “hubo una comprensión, una madurez, para entender que hay que sumar fuerzas, hay que darle una perspectiva, hacer una propuesta que sea representativa”.

“Hoy se lucha contra el desánimo, el desinterés, la despolitización porque eso es lo que quiere lograr la derecha. Es un modus operandi, no lo invento Milei. Es un manual de instrucciones de la derecha que tiene Trump a nivel mundial”, destacó el dirigente.

De esta manera, y sin elecciones de por medio en el PJ bonaerense, el domingo 15 de marzo será la fecha en que Axel Kicillof asuma la presidencia del espacio. Entre los cargos más representativos del espacio, la vicepresidenta primera será Verónica Magario; el vicepresidente segundo, Federico Otermín (Lomas de Zamora); el secretario General, Mariano Cascallares; la presidente del Congreso quedará en manos de Máximo Kirchner; y el presidente de la Junta Electoral será Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).