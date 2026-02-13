 Leo Nardini, visitó la obra del Corredor Seguí entre las ciudades de Grand Bourg y Tierras Altas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la obra del Corredor Seguí, que se ejecuta sobre la calle Juan Francisco Seguí, tanto del lado sur como del norte de las vías del ferrocarril Belgrano Norte, entre las ciudades de Grand Bourg y Tierras Altas.

El proyecto, financiado con inversión municipal, cuenta con un avance mayor al 50% de avance y un total de 2.438,90 mts2 de superficie intervenida.

Durante la recorrida, Nardini destacó la importancia estratégica del corredor para mejorar la conectividad, ordenar la circulación y brindar mayor seguridad a peatones y ciclistas. “Seguimos invirtiendo recursos propios en infraestructura que transforma los barrios y mejora la calidad de vida de nuestras familias”, expresó el jefe comunal.

Los trabajos incluyen excavación y preparación del suelo, compactación, ejecución de carpeta asfáltica en caliente de cinco centímetros de espesor, construcción de rampas de hormigón armado y demarcación horizontal con pintura vial en frío y microesferas de vidrio para optimizar la visibilidad.

Este corredor se suma a otros ya realizados por la gestión municipal como en Ing. Huergo en Los Polvorines, al costado de la Ruta Provincial N°23 atravesando todo el perímetro limítrofe al municipio que va de Don Torcuato con San Miguel, y el que conecta Ing. Pablo Nogués con Grand Bourg a través de la calle Juan F. Seguí lado sur.