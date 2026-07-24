León XIV mantiene el deseo de visitar Argentina, pero el Vaticano aún no confirmó el viaje

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, aseguró que el Papa tiene voluntad de venir al país, aunque aclaró que la Santa Sede todavía no oficializó la visita ni definió un itinerario. Córdoba figura entre los posibles destinos.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, expresó su optimismo respecto de una posible visita del papa León XIV al país, aunque aclaró que la Santa Sede aún no confirmó oficialmente el viaje ni brindó detalles sobre una eventual fecha o el recorrido que realizaría.

En declaraciones radiales, el arzobispo sostuvo que la llegada del Sumo Pontífice depende de la confirmación del Vaticano y explicó que, mientras tanto, se avanza en tareas preparatorias que permitan organizar una eventual gira pastoral. «La visita a la Argentina está en el deseo del Papa. Existe una voluntad de que venga al país», afirmó.

Colombo indicó además que la Santa Sede analiza una recorrida regional que incluiría, además de Argentina, a Perú y Uruguay. Si bien en las últimas semanas trascendieron versiones que ubicaban el viaje en el mes de noviembre, el titular del Episcopado evitó confirmar esa posibilidad y remarcó que cualquier definición dependerá de una comunicación oficial del Vaticano.

Respecto del posible itinerario, explicó que este tipo de visitas suele extenderse por apenas tres días, por lo que el recorrido sería necesariamente acotado. En ese marco, señaló que Córdoba aparece como uno de los destinos con mayores posibilidades debido a su relevancia dentro de la Iglesia argentina, aunque consideró que la agenda debería contemplar distintas actividades pastorales y no limitarse a una sola celebración religiosa.

Las declaraciones de Colombo se conocieron tras la llegada a Buenos Aires del nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach. Tanto desde la Iglesia como desde el Gobierno nacional aclararon que este movimiento diplomático no implica una confirmación de la visita papal, aunque podría facilitar los aspectos organizativos en caso de que el Vaticano apruebe finalmente la gira por la región.