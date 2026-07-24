Fuerte suba de precios en carne, aceite y azúcar en la tercera semana de julio: aumentos de casi 2%

Incidencia en el bolsillo: el peso de las carnes y bebidas

A la hora de evaluar el impacto real sobre el gasto de los hogares, no solo importa el porcentaje de aumento sino el peso del producto en la canasta familiar. En este aspecto, las carnes y las bebidas se convirtieron en los dos motores principales que explicaron el comportamiento semanal de la inflación minorista.

De acuerdo con las estimaciones del reporte, la incidencia de las carnes aportó 0,25 puntos porcentuales a la variación total, mientras que las bebidas e infusiones agregaron 0,13 puntos porcentuales. Entre ambos rubros explicaron la mayor parte del incremento semanal de la canasta.

La tendencia de cuatro semanas muestra mayor aceleración

Si se amplía la mirada al promedio de las últimas cuatro semanas móviles, el ritmo de variación mensual promedio de los alimentos se ubicó en el 1,9%, acelerándose 0,6 puntos porcentuales respecto del registro previo.

Al consolidar el último mes, los productos de consumo masivo que acumulan mayores subas son:

Productos lácteos y huevos: Encabezan la medición acumulada con una suba del 4,0% en 4 semanas.

Encabezan la medición acumulada con una suba del en 4 semanas. Carnes: Acumulan un incremento promedio del 2,8% .

Acumulan un incremento promedio del . Panificación, cereales y pastas: Registran un alza del 2,6% en el mes móvil.

El porcentaje de productos relevados que sufrieron remarques en las góndolas permaneció en torno a los valores habituales de las últimas semanas, mientras que las variaciones observadas mostraron menor dispersión y escasez de valores extremos.