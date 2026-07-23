Vacaciones de invierno: shows, circo, cine y actividades gratuitas para disfrutar en san miguel

La Fábrica del Arte de San Miguel ofrece dos shows diarios todas las vacaciones de invierno

La Municipalidad de San Miguel tiene una agenda llena de propuestas culturales y recreativas para estas vacaciones de invierno en distintos espacios del distrito.

En este marco, en la Fábrica del Arte (FA), ubicada en Av. León Gallardo y Camila Rolón, se ofrecen dos funciones diarias de shows en vivo: una a las 14 hs y otra a las 16 hs.

Las entradas son gratuitas y se retiran un día antes de la función en el Salón de Exposiciones León Gallardo, de lunes a viernes a las 10 hs y sábados y domingos a las 12 hs. Se entregan como máximo 4 entradas por persona y son hasta agotar stock.

Este viernes habrá shows del Circo Caray, el sábado se presentarán Cote y su banda y el domingo las funciones estarán a cargo de los Soñadores del mundo.

Además, hay circo en las plazas, cine en clubes, charlas y talleres de tecnología educativa en la Usina Tecnológica (UTEC) y actividades en la Reserva Natural Urbana El Corredor.

Para acceder al cronograma completo de vacaciones de invierno en San Miguel, ingresar al siguiente link: https://www.msm.gov.ar/vivi- las-vacaciones-de-invierno-en- san-miguel/