Envión fest: comenzó el torneo intersedes con una jornada de deporte, música y recreación en José C. Paz

Con una jornada cargada de deporte, música y actividades recreativas, comenzó el Torneo Intersedes del programa Envión en José C. Paz. La iniciativa, organizada en el marco de las vacaciones de invierno, reunió a jóvenes de las distintas sedes del distrito en el Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento.

Bajo el nombre de «Envión Fest», el encuentro ofreció una propuesta pensada para promover la participación y el intercambio entre los jóvenes. Durante la jornada hubo competencias deportivas, música con DJ en vivo, stands recreativos y diversas actividades que convocaron a los participantes a compartir un espacio de integración y esparcimiento.

Del inicio del torneo participaron el senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Mario Ishii; la intendenta interina, Lorena Espina; y la directora general del programa Envión, Lili Parisi, quienes acompañaron a los jóvenes durante el desarrollo de las actividades.

El Torneo Intersedes forma parte de las propuestas impulsadas por el municipio para las vacaciones de invierno y busca fortalecer los vínculos entre los participantes del programa Envión, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la inclusión y la participación comunitaria.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros representan una oportunidad para que los jóvenes accedan a espacios de recreación y contención, favoreciendo su desarrollo personal y consolidando el rol del programa Envión como una herramienta de acompañamiento e inclusión social.