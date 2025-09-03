Leo Nardini lidera el cierre de campaña defendiendo su gestión

El jefe comunal, al frente de la campaña de “Fuerza Patria”, destacó las obras realizadas en infraestructura, deporte y salud, con el objetivo de cosechar la mayor cantidad de votos en estas legislativas.

En la recta final hacia los comicios de este domingo, el intendente y candidato a concejal de Fuerza Patria, Leonardo Nardini, es el protagonista, la cara visible de la lista de concejales. Con una estrategia centrada en defender lo construido y mostrar lo que viene, el jefe comunal subrayó que su gestión ha marcado un antes y un después en el distrito.

En ese sentido, su decisión de encabezar la lista despertó críticas en algunos sectores, pero Nardini expresó: “Me presento porque quiero defender lo que hicimos y asegurar que todo lo que está en marcha no se detenga”.

Así, durante estos días, Nardini puso el acento en las políticas que marcaron su gestión, destacando obras que impactaron en la vida cotidiana de los vecinos. “Hicimos obras de asfalto que transformaron barrios enteros, avanzamos con proyectos hidráulicos que por años fueron una deuda pendiente, y pusimos en valor plazas y espacios públicos para que las familias disfruten de su ciudad”, afirmó.

Además, remarcó hitos en infraestructura deportiva y atención vecinal. “Inauguramos el polideportivo de Ingeniero Sourdeaux, construimos el nuevo CRIM y abrimos el Centro de Atención Municipal en Grand Bourg para descentralizar la gestión y estar más cerca de la gente”, señaló.

Luego, volvió a hablar sobre su candidatura, afirmando que “algunos critican que encabece la lista, pero nadie puede negar que hemos cambiado Malvinas Argentinas en estos años. Defender esta gestión es defender las obras, la salud gratuita, la educación y las oportunidades para nuestros jóvenes”.

La campaña de “Fuerza Patria” apunta a consolidar la mayoría en el Concejo Deliberante y el Concejo Escolar, con candidatos que, según Nardini, conocen el territorio y sus necesidades. “Queremos seguir avanzando en salud, educación, infraestructura y deporte. Lo hecho es mucho, pero lo que viene es aún más importante”, sostuvo.

Nardini afirmó también que su gestión seguirá trabajando para garantizar servicios de calidad, espacios de recreación y oportunidades para los jóvenes, “posicionando a Malvinas Argentinas como un distrito que invierte en desarrollo humano y comunitario”.

Con la mirada puesta en las urnas, la campaña de “Fuerza Patria” muestra los logros concretos en el distrito y proyecta que la continuidad del trabajo municipal permita seguir fortaleciendo la comuna.