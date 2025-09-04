Wado de Pedro y Gustavo Menéndez en la Expo “Hecho en Merlo

El Intendente Gustavo Menéndez recibió en Merlo al Senador Nacional Wado de Pedro y el Ex Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, con quien recorrió la Expo “Hecho en Merlo” en el marco del Día de la Industria Nacional.

El también economista, Guillermo Moreno, encabezó la charla “Planificación estratégica para tiempos inciertos” en el Auditorio Central, mientras que Wado de Pedro brindó una capacitación sobre educación financiera junto a escuelas técnicas. La Diputada Nacional Roxana Monzón y el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Lucas Scarcella también participaron de la jornada.

“Esta es una muestra, un símbolo y una bandera de apoyo a la industria nacional. Hoy vinieron dos personas que tienen una mirada muy amplia de la industria argentina. Ambos dejaron mensajes esperanzadores y pudieron desarrollar una mirada de la actualidad importante para entender el nuevo mundo productivo”, expresó el jefe comunal Menéndez.

Por su parte, el Ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno señaló “Es muy importante que el Intendente Gustavo Menéndez se ocupe de la producción y generación de trabajo. Debemos comprender que la economía debe tener al ser humano en el centro de su actividad”.

Asimismo, el Senador Wado de Pedro declaró “Recorrer un municipio que pone muchísimo esfuerzo, ganas e inversión en la generación de empleo, una localidad que combina esfuerzo, industria, pymes con educación técnica es lo que entendemos nosotros que tiene que ser el futuro para estas generaciones”.

La 7ma edición de la Expo Hecho en Merlo expone lo mejor de la industria y la producción local.

Cuenta con espacios para industriales, PyMes, emprendedores, viveristas, apicultores, gastronómicos y presentaciones de proyectos tecnológicos de escuelas técnicas de Merlo. Continúa hasta el 4 de septiembre en el Predio El Remanso – Balbastro 2201, Parque San Martín. Entrada libre y gratuita. Más info: www.merlo.gob.ar/hechoenmerlo/