Juan Manuel Ligo, la apuesta de Mario Ishii para el Concejo Deliberante

A prácticamente nada de las elecciones legislativas, la lista Fuerza Patria, alineada con el intendente Mario Ishii, cierra su campaña en José C. Paz con una estrategia clara: destacar las obras públicas, la educación y la salud como pilares de gestión. En este marco, Juan Manuel Ligo, referente social y deportivo del distrito, y actual concejal con licencia (concluye mandato en 2025) encabeza la nómina como candidato a primer edil.

Ligo, reconocido por su labor al frente del Club Social y Deportivo José C. Paz – que reúne a más de mil socios – y por su compromiso en merenderos y comedores barriales, busca trasladar su experiencia comunitaria al Concejo Deliberante. “Somos la voz de los vecinos en el Concejo. Quienes trabajamos en el territorio conocemos las problemáticas reales y sabemos lo que cada barrio necesita”, señaló el candidato.

La campaña paceña no solo giró en torno al trabajo territorial, sino también en los avances de gestión que el oficialismo local busca consolidar: la expansión de la Universidad Nacional de José C. Paz, la mejora de la red hospitalaria y las obras públicas que transformaron distintos puntos del distrito. En palabras de Ligo: “Con este gobierno nacional de ajuste se hace muy difícil. Es cuando más hay que estar con la gente, acompañarla y buscar soluciones”.

Sobre el contexto social y económico, el candidato remarcó que la principal demanda de los vecinos es el trabajo, la estabilidad económica y la defensa de las pymes y comercios locales: “La gente necesita que el sueldo rinda, que los comercios no cierren y que haya oportunidades para todos”.

Por otro lado, la figura de Mario Ishii, quien se presenta como candidato a tercer senador provincial, sigue siendo central en la campaña. “Los vecinos siempre acompañan a Mario porque ven las obras, las universidades y todo lo que se está haciendo. Si asume como senador, va a seguir conduciendo los destinos del distrito”, afirmó Ligo.

Cabe destacar que Ligo tendría muchas chances de convertirse en el próximo presidente del Concejo Deliberante ya que, Roque Caggiano termina su mandato en diciembre y no será reelegido.

Con la mirada puesta en el 7 de septiembre, Fuerza Patria apuesta a consolidar la continuidad del proyecto político oficialista y hacer frente a la oposición paceña.