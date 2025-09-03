Héctor Calvente, El candidato que apuesta a la seguridad como bandera en San Miguel

Héctor Calvente es el principal candidato por el espacio vecinal Primero San Miguel, una lista corta que juega el oficialismo y que no se alinea ni se “pega” a otros espacios políticos provinciales o nacionales. Una apuesta a revalidar la gestión sin depender de nadie.

Calvente, actual secretario de Seguridad del municipio, se presenta como la cara visible de una gestión que ha hecho de la seguridad su principal caballo de batalla. Desde hace años, el gobierno local encabezado por el intendente Jaime Méndez sostiene que la prevención y la cercanía con el vecino son la clave para enfrentar la problemática que aqueja a gran parte del conurbano bonaerense.

En este sentido, San Miguel ha logrado consolidar un sistema integral de seguridad con programas y herramientas que lo distinguen de otros distritos: el programa Ojos en Alerta, la Policía Municipal creada por ordenanza en 2015 junto al entonces intendente Joaquín de la Torre, el uso extendido de cámaras de vigilancia en la vía pública, la implementación de lectoras de patentes y un entramado de alarmas vecinales. A esto se suma la inversión en tecnología, la capacitación permanente de los efectivos y la presencia activa en el territorio.

Calvente, quien también fue secretario de Gobierno entre 2016 y 2018, sostiene que la apuesta es continuar profundizando las políticas que llevaron a San Miguel a registrar los índices delictivos más bajos de la zona, a pesar de la crisis de inseguridad que atraviesa la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la campaña del oficialismo no se limita a la seguridad. La gestión también pone en valor las obras públicas que transforman el distrito, como el asfaltado de calles, mejoras en espacios urbanos y otros proyectos que impactan directamente en la vida de los vecinos. Al mismo tiempo, desde el gobierno municipal reconocen que el sistema de salud todavía requiere mejoras, sin embargo la responsabilidad de ciertos servicios recae en otros niveles de gobierno, fuera del ámbito municipal, pero que otros sectores lo utilizan políticamente para ensuciar la campaña.

La estrategia del oficialismo en este cierre de campaña, en una elección que estará despegada de la discusión nacional de octubre, apunta a fortalecer lo local: la gestión, el territorio y la cercanía con el vecino. En este escenario, la candidatura de Calvente no solo representa la continuidad de un modelo de seguridad que marcó la agenda municipal, sino también la consolidación de Primero San Miguel como un espacio que busca diferenciarse de la estructura política tradicional.