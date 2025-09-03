El Intendente Gustavo Menéndez inauguró la 7ma edición de la Expo Hecho en Merlo, que reúne lo mejor de la industria y la producción local. Se puede visitar hasta el 4 de septiembre en el Predio El Remanso, Parque San Martín, con entrada libre y gratuita.

La muestra cuenta con stands de industriales, PyMes, emprendedores, viveristas,napicultores, gastronómicos y presentaciones de proyectos tecnológicos de escuelas técnicas de Merlo.

La jornada de apertura contó con la presencia del Intendente Menéndez, el Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires Juan Cuattromo; la Diputada Nacional, Roxana Monzón; el Presidente de Unión Industrial de Merlo Walter Nupieri, entre otrasautoridades.

“Es un compromiso de honor seguir levantando la bandera de la industria nacional y lo hacemos de esta forma, reuniendo a nuestros industriales, mostrándole a la ciudadanía de todo lo que se hace aquí en el distrito y todo lo que corre riesgo de no existir más, en caso de que se profundicen la políticas que está llevando el gobierno nacional“, aseguró el jefe comunal.

El Presidente de Banco de la Provincia, Juan Cuattromo sostuvo “En esta coyuntura tan difícil, aquí en Merlo no solamente se sostiene esta Expo sino que se ayuda a crecer a los empresarios y emprendedores, porque desde las variables financieras o la discusión de los mercados, a veces este trabajo no se ve y es donde realmente vive nuestra gente”.

“No es solamente una muestra, sino una propuesta de modelo económico y desarrollo, porque el Estado, las empresas y las escuelas logran una integración con inclusión. aseguró la Diputada Nacional Roxana Monzón, al tiempo que señaló “Merlo tiene más de 500 industrias, de las cuales el 90% son pymes, que es el corazón del trabajomerlense, que hoy estamos mostrando con orgullo“, La Expo de la Industria “Hecho en Merlo” se realiza desde el año 2016 con el objetivode exhibir y fortalecer la producción y el trabajo que realizan las empresas, loscomercios y las escuelas técnicas locales.