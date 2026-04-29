La Usina Tecnológica impulsa la formación en robótica para estudiantes de San Miguel

Alumnos de sexto grado participaron de una jornada educativa en la UTEC, donde también se dictan talleres gratuitos de tecnología para la comunidad.

En una nueva iniciativa orientada a fortalecer la educación tecnológica, la Usina Tecnológica (UTEC) de San Miguel recibió a un grupo de alumnos de sexto grado de la escuela del Club Atlético San Miguel, quienes actualmente participan del curso de Robótica que se desarrolla en el espacio.

Durante la jornada, los estudiantes pudieron acercarse al mundo de la programación y la automatización a través de propuestas didácticas pensadas para introducirlos en habilidades clave del siglo XXI.

Además del curso de Robótica, la UTEC ofrece talleres de Impresión 3D y Electrónica destinados a niños y jóvenes, ampliando las oportunidades de formación en áreas vinculadas a la innovación y la tecnología.

El espacio funciona en el Colegio Máximo y brinda capacitaciones gratuitas no solo a alumnos de escuelas, sino también a vecinos, adultos mayores y empresas locales. Estas iniciativas buscan promover el desarrollo de la Economía del Conocimiento en el distrito y en toda la región.

Para quienes deseen obtener más información sobre los cursos y actividades, pueden acceder al siguiente enlace: https://linktr.ee/Tecnologia_Educativa_