Merlo se consolida como un centro estratégico para el desarrollo de inversiones

El municipio busca fortalecer su perfil productivo con la llegada de capitales internacionales y la generación de empleo local.

El distrito de Merlo avanza en su posicionamiento como un polo clave para el desarrollo de inversiones, a partir de nuevas gestiones que apuntan a fortalecer el entramado productivo y fomentar la creación de empleo. En este marco, el intendente Gustavo Menéndez mantuvo un encuentro con empresarios del sector de la construcción interesados en invertir en el distrito.

La reunión contó también con la participación de la diputada nacional Roxana Monzón y del subsecretario de Industria y Comercio local, Pedro Elizalde. El encuentro reunió a las autoridades municipales con representantes de una importante empresa de origen chino, que evalúa proyectos de desarrollo en el territorio.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó el potencial de este tipo de alianzas estratégicas. “China es un líder mundial en toda la industria de la construcción. Nuestro objetivo es atraer estas inversiones para que generen nuevos ingresos y puestos de trabajo a nivel local y nacional”, expresó Menéndez.

Asimismo, el intendente remarcó los avances en materia de vinculación internacional que impulsa el municipio. “Estos logros nos llenan de orgullo y se suman a los convenios ya cerrados, así como a la apertura de nuestra oficina comercial permanente en China”, señaló.

Desde el gobierno local subrayan que este tipo de iniciativas permiten consolidar a Merlo como un centro estratégico de inversiones, con impacto directo en el desarrollo económico, la incorporación de tecnología y la generación de empleo para los vecinos del distrito.