Leo Nardini realizó la presentación oficial de los primeros Juegos Argentinos Urbano

Leo Nardini y Luis Vivona encabezaron la presentación junto al Comité Olímpico Argentino. En octubre, Malvinas Argentinas recibirá a más de 1.000 atletas de todo el país que competirán en 9 disciplinas en la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos.

En Malvinas Argentinas se realizó la presentación oficial de los primeros Juegos Argentinos Urbanos, que tendrán lugar entre el 29 de octubre y el 1° de noviembre.

Del lanzamiento participaron el intendente Leo Nardini junto a Luis Vivona, diputado nacional y promotor de la Ley 15.541 de Deporte Urbano en la Provincia de Buenos Aires, Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino; y Daniel Ventura, presidente de la Comisión de Deportes Urbanos del COA. También acompañaron Noe Correa, secretaria general; la Lic. María Luján Salgado, secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional; Daniel Morard, secretario de Deportes y Educación, junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de federaciones deportivas e instituciones sociales.

El intendente Nardini abrió la jornada subrayando: “Para nosotros el deporte nunca fue un gasto, sino una inversión pública que transforma realidades: donde antes había un basural hoy está el Polideportivo Braian Toledo, y miles de chicos y familias disfrutan de actividades libres, gratuitas e inclusivas”. En ese sentido, sostuvo que el deporte es “ese punto de encuentro donde se construye el bien común, donde se adquieren valores y solidaridad”, y que este lanzamiento es “el puntapié inicial para que el deporte urbano se convierta en una verdadera política de Estado”.

La intervención de Nardini fue acompañada por la de Luis Vivona, diputado nacional y autor de la Ley de Deporte Urbano, quien recordó que la iniciativa surge de prácticas que la sociedad ya realizaba en calles y plazas y que la pandemia visibilizó con fuerza. “El deporte urbano es mucho más que esparcimiento: es salud física y mental, es disciplina y contención para nuestros jóvenes, y el Estado tiene la obligación de acompañar lo que la sociedad reclama”, afirmó. Y agregó: “Es importante lo que está realizando Leo, porque no solo fortalece al deporte argentino junto al COA, sino también a toda nuestra comunidad. Malvinas abre sus puertas y los invita a seguir soñando”.

El presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, destacó el acompañamiento institucional y el rol de Malvinas como sede: “Es una alegría estar en Malvinas Argentinas junto al Comité Olímpico Argentino, en lo que ya sentimos como nuestra casa. Agradezco al municipio y a Leo por recibirnos nuevamente, y a Luis por el marco de la ley que nos permite proyectar estas disciplinas. El deporte nos da alegría, mejora la calidad de vida y transmite valores para construir una sociedad mejor”.

Los Juegos convocarán representantes de todas las provincias en nueve disciplinas: skateboarding, BMX, breaking, básquet 3×3, béisbol 5, roller freestyle, parkour, escalada y ajedrez. Las competencias estarán destinadas a mayores de 18 años y organizadas en tres instancias: clasificación, semifinales y finales.

Con el acompañamiento del Comité Olímpico Argentino, supervisando los aspectos técnicos y profesionales, y el municipio de Malvinas Argentinas, aportando infraestructura, logística y seguridad, se busca institucionalizar desarrollar estas prácticas y proyectarlas a nivel nacional. Se estima que más de 1.000 competidores y deportistas de todo el país participarán del gran evento, consolidando al distrito como un verdadero punto de encuentro nacional y un espacio de proyección hacia el futuro.

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